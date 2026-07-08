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Ordenações no Porto. "Um momento de colher frutos e de saborear o dom do sacerdócio"

08 jul, 2026 - 09:44 • Henrique Cunha

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, vai ordenar no domingo quatro novos sacerdotes. Reitor do Seminário diz que "o momento de alegria" deve "ser saboreado por todos".

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O bispo do Porto, D. Manuel Linda, vai presidir, no domingo, à ordenação de quatro novos sacerdotes, numa celebração marcada para as 16h00, na Sé do Porto.

Em declarações à Renascença, o reitor do Seminário Maior, que é o bispo auxiliar D. Vitorino Soares, diz que a ordenação de novos sacerdotes "é sempre um momento de festa porque se colhem os frutos que vão sendo semeados durante muito tempo".

Apesar das dificuldades vocacionais, o prelado acredita que as ordenações de domingo podem atrair novas vocações.
D. Vitorino Soares aplaude o "esforço de todos", lembrando que "as famílias, as paróquias e as comunidades" acabam por ser fundamentais "no processo de crescimento e no amadurecimento da semente que foi sendo semeada", ao longo dos anos de formação.
O reitor do Seminário Maior sublinha que "vai havendo" quem procura discernir sobre a sua vocação", mas admite que, depois. "o mais complicado é dar uma resposta positiva”.
No domingo, na Sé do Porto, vão ser ordenados sacerdotes, os diáconos José Máximo, Rui Soares, Isaías Higuera e João Silva.

De acordo com a Diocese “dois são do Seminário Maior do Porto e os outros dois do Seminário Redemptoris Mater”.

"O Isaías Higuera tem 31 anos e é natural da Califórnia, nos Estados Unidos; o Rui Soares tem 27 anos e é natural de Ermesinde; João Silva tem 27 anos e é natural da ilha da Madeira e o José Máximo tem 26 anos e é natural de Abragão, concelho de Penafiel", refere a Diocese do Porto.

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