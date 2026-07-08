Padres de Braga quebram hegemonia de Vila Real na Clericus Cup

A equipa de Braga (Bracara) conquistou na terça-feira a 19.ª edição do campeonato de futsal para padres portugueses, a Clericus Cup, após vencer, na Guarda, a Diocese de Vila Real, anterior campeã.

“Fazia 13 anos que nós tínhamos sido campeões pela última vez, eu disse-lhes que o mais importante não é se ganhámos ou se perdemos, mas é estarmos aqui com dignidade, lutarmos, sermos amigos e viver esta fraternidade”, disse à Agência ECCLESIA o capitão da equipa vencedora, padre Marco Gil.

“Para reconhecer aquilo que nós somos, só realmente quem é padre”, acrescentou.

O capitão da formação minhota revelou ainda as dificuldades de agenda dos padres, elogiando o arcebispo de Braga que adiou compromissos para libertar os participantes, algo que nem sempre acontece noutros territórios.

A final, disputada na cidade da Guarda, terminou com o resultado de 3-2 e destronou a formação vila-realense, que procurava cimentar um legado no torneio após ter vencido as últimas seis edições.

“Claro que partimos como favoritos, mas a Braga foi quase sempre à final connosco, portanto são parabéns por terem vencido e foram justos vencedores”, admitiu o capitão da equipa derrotada, padre Ivo Coelho.

O sacerdote transmontano assumiu que a sua formação voltará para recuperar o troféu em 2027, vincando contudo que “o futebol é um pretexto para o convívio e para o encontro”.

“Somos todos padres, temos as mesmas dificuldades, temos também as mesmas preocupações e partilhamos o nosso dia a dia”, sublinhou capitão da equipa de Vila Real.

Já o bispo da Guarda, que presidiu à abertura do evento e esteve nas bancadas durante a final, reconheceu o caráter fundamental destes momentos lúdicos entre o clero.

“A fraternidade também se alimenta destas coisas, quer do trabalho em conjunto, quer da oração em conjunto, quer do convívio”, avaliou D. José Miguel Pereira.

O torneio reuniu um total de 80 sacerdotes, agregados em seis equipas representativas de 11 dioceses e da Congregação da Missão (Vicentinos).

Durante a competição, o troféu coletivo de "fair play" foi atribuído à equipa Augusta, enquanto o prémio de melhor marcador foi entregue ao padre Tiago Costa, da formação de Braga (Bracara); a Diocese do Porto acabou na terceira posição.

A edição deste ano contou com apoio dos municípios da Guarda e de Belmonte, da freguesia e Diocese da Guarda, bem como da Associação de Futebol da Guarda e respetivo Conselho de Arbitragem, além de várias empresas patrocinadoras.

Para o padre Fernando Soares, atleta da Congregação da Missão que participou no torneio, é necessário que este encontro de sacerdotes católicos, em torno do desporto, tenha uma marca oficial e envolva mais participantes.

O sacerdote sugere que a Comissão Episcopal de Vocações e Ministérios, da Conferência Episcopal Portuguesa, assuma a realização do Clericus Cup, e que a primeira segunda-feira, terça e quarta do mês de julho de cada ano estejam reservadas para este torneio de futsal.

O padre Fernando Soares entende que “não é a dimensão competitiva” que junta os padres para jogarem à bola, mas a “dimensão fraterna da vida sacerdotal” e a necessidade de estarem de forma informal uns com os outros.

“Graças a Deus vai havendo alguma renovação, todos os sacerdotes estão convidados sempre a participar e por isso é uma forma também de nós nos conhecermos”, afirmou.

A 20.ª edição do torneio Clericus Cup ficou agendada para os dias 5, 6 e 7 de julho de 2027, em Vila Viçosa, sob a organização conjunta da Arquidiocese de Évora e dos Padres Vicentinos.