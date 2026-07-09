Bispos moçambicanos insistem no pedido de explicações sobre assassinato de D. Osório Citora Afonso

O encontro no Vaticano de 3 de julho, contou com a presença de D. Inácio Saure, o Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), de D. João Carlos Nunes, Arcebispo de Maputo e vice-presidente da CEM, e ainda de D. Claúdio Dalla Zuanna, arcebispo Emérito da Beira. E na conferência de imprensa desta quinta-feira, D. Inácio Saure começou por revelar que a visita teve como grande objetivo pedir ajuda para uma “melhor compreensão dos contornos do assassinato de Dom Osório Souto Afonso, bispo de Kilimane, secretário-geral da mesma Conferência Episcopal e administrador apostólico da Arquidiocese da Beira”.

O Presidente da CEM garantiu que “no encontro, o Papa Leão XIV manifestou, mais uma vez, a sua proximidade e solidariedade com a Igreja e o povo de Moçambique neste momento de dura prova”, e que “o Santo Padre deixou, igualmente, transparecer, que acompanha com profunda preocupação, o triste acontecimento”.

Por sua vez, D. Inácio Saure reiterou, “em nome de todoo episcopado moçambicano, a sua preocupação pelo fato de, até agora, nada se saber oficialmente do que aconteceu”, para além do “foi dito publicamente pela imprensa, de que o bispo foi morto a tiro com uma arma de fogo, sem nenhuma referência às possíveis respostas para as perguntas cruciais, tais como, quem matou exatamente Dom Osório? Quem foi o mandante e quais seriam as motivações do assassinato?”.

Na conferência de imprensa, os representantes da CEM revelaram ainda que à margem da audiência com o Santo Padre, os três bispos foram recebidos pelo o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, que reiterou a sua solidariedade para com a Igreja de Moçambique, e que endereçou uma mensagem de condolências ao Presidente moçambicano na qual manifesta igualmente “a plena confiança de que as investigações prosseguirão com máxima diligência e transparência por parte das autoridades competentes na busca da verdade”. A mensagem refere ainda a necessidade de se manter “as autoridades eclesiásticas, especialmente a Conferência Episcopal de Moçambique, informadas sobre o desenvolvimento da investigação”. O Cardeal Parolin assegura ainda que “essas autoridades eclesiásticas garantirão a sua plena colaboração”, na investigação em curso.