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Setúbal
Falta de água na Costa da Caparica. D. Américo Aguiar apela à "serenidade"
09 jul, 2026 - 10:55 • Henrique Cunha
Bispo de Setúbal publicou no site da Diocese uma mensagem em que defende que este não é o momento de apurar responsabilidades.
Numa mensagem divulgada no site da Diocese, o bispo de Setúbal apela à serenidade das populações, pede a que se evite "qualquer desperdício" e que se acolham "com confiança e espírito de colaboração, as orientações e indicações das autoridades competentes", que segundo D. Américo "estão empenhadas em ultrapassar esta situação com a maior brevidade possível".
Na sua mensagem, o cardeal afirma que "este não é o momento de procurar culpados nem de alimentar divisões".
“Haverá tempo para apurar responsabilidades e retirar as devidas lições. Agora é tempo de unir esforços para minimizar os impactos desta situação, resolver os problemas e cuidar das pessoas, sobretudo das mais frágeis: os idosos, os doentes, as crianças e quantos vivem mais sós ou enfrentam maiores dificuldades”, defende.
D. Américo dirige uma “uma palavra de sincera gratidão a todos os profissionais que, nestas horas exigentes, trabalham sem descanso para restabelecer o abastecimento de água” e termina com um pedido “aos nossos párocos, diáconos, consagrados e leigos que permaneçam atentos às necessidades das pessoas, para que ninguém se sinta abandonado neste momento”.
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