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“Dia de festa e de colheita” na ordenação de quatro novos sacerdotes no Porto
12 jul, 2026 - 18:06 • Teresa Almeida
Quatro novos sacerdotes foram ordenados este domingo na Sé do Porto, numa cerimónia presidida por D. Manuel Linda e acompanhada por centenas de fiéis. O bispo do Porto classificou o momento como um “dia importante para as vocações", para a Diocese do Porto e para a Igreja Católica.
Foi um “dia de festa e de colheita” para a Diocese do Porto. Foi desta forma que D. Manuel Linda se dirigiu aos quatro novos sacerdotes ordenados este domingo, numa cerimónia que encheu por completo a Sé do Porto.
Na homilia, o bispo do Porto destacou a liberdade e a disponibilidade dos novos padres para colocarem a vida ao serviço da Igreja e da comunidade.
“Festa porque homens livres exercem a sua liberdade ao disponibilizarem a sua vida para a edificação do Reino de Deus e para se tornarem servidores dos irmãos. Festa porque o presbitério diocesano sente que não está só. Gente nova quer pertencer-lhe porque se encantou com a fé, com a capacidade de servir e com a abnegação daqueles que já o formaram.”
Para D. Manuel Linda, a ordenação representa também uma colheita necessária à Igreja, que garante a renovação e a continuidade do trabalho pastoral.
“Hoje é dia de festa porque é dia de colheita. (…) Vós sois esta novidade”, afirmou o bispo do Porto.
A Sé do Porto revelou-se pequena para acolher todos os que quiseram assistir à ordenação, que contou também com a presença do cardeal D. Américo Aguiar.
Foram ordenados os diáconos José Máximo, Rui Soares, Isaías Higuera e João Silva. Dois pertencem ao Seminário Maior do Porto e os restantes ao Seminário Redemptoris Mater.
Isaías Higuera tem 31 anos e é natural da Califórnia, nos Estados Unidos. Rui Soares, de 27 anos, nasceu em Ermesinde. Também com 27 anos, João Silva é natural da ilha da Madeira. José Máximo, o mais novo dos quatro, tem 26 anos e é natural de Abragão, no concelho de Penafiel.
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