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Angelus de domingo
“Que estes ventos de guerra não apaguem a frágil chama da paz”, pede Leão XIV
12 jul, 2026 - 12:00
A população de Castel Gandolfo e muitos turistas reuniram-se na praça do Palácio Apostólico, onde o Santo Padre reside durante este mês julho.
O Papa Leão XIV, preocupado com o reacender de novos focos de guerra, oreiterou, esta manhã, em Castel Gandolfo, o seu apelo ao diálogo como único caminho para a paz.
“Infelizmente, os ventos da guerra voltam a soprar no Médio Oriente, na Ucrânia e em numerosas partes do mundo, semeando violência, terror e morte, e atingindo mais uma vez tantas pessoas inocentes”, disse o pontífice, no final do Angelus.
“Não permitamos que estes ventos apaguem a chama da esperança e da paz, mesmo quando esta parece frágil e vacilante”, prosseguiu.
Leão XIV insistiu que se percorra a via do diálogo, do encontro e da diplomacia, “o único caminho capaz de conduzir a uma paz justa e duradoura, no qual os povos possam viver reconciliados em segurança recíproca e no respeito pela dignidade de cada pessoa”.
A população de Castel Gandolfo e muitos turistas reuniram-se na praça do Palácio Apostólico, onde o Santo Padre reside durante este mês julho.
“Especialmente nestes dias de férias, empenhemo-nos em dedicar tempo à escuta, à leitura e à meditação da Palavra de Deus, cultivando, a par do descanso e da diversão saudável, momentos significativos de silêncio e oração”, aconselhou Leão XIV antes da bênção.
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