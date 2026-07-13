Bispo de Leiria-Fátima evoca vítimas das recentes tragédias na Venezuela e em Almería

No final da Peregrinação Aniversária de julho ao Santuário de Fátima, D. José Ornelas começou por afirmar que "não podemos esquecer as situações de grande carência que encontramos no mundo" e referiu que "o nosso pensamento vai, antes de mais, para a população da Venezuela, dramaticamente atingida pela devastação do terramoto de 24 de junho, que semeou a destruição e a morte".

"Recordamos, junto da Mãe que teve Jesus morto nos seus braços, aqueles que pereceram e pedimos-lhe que dê a consolação da fé e a força da esperança àqueles que os choram. Esforcemo-nos também por lhes fazermos próximos e amigos com a nossa solidariedade e a nossa oração", referiu.

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Na saudação final, ainda em português, o bispo fez eco da "palavra do Papa Leão" e dos seus alertas "para as situações de guerra e devastação que, como diz ele, semeiam violência, terror e morte e afetam, mais uma vez, tantos inocentes ao redor do mundo".

Depois, ao dirigir-se aos peregrinos de língua espanhola, D. José Ornelas manifestou a sua solidariedade para com todos os que foram vítimas do grande incêndio de Almería e expressou a sua proximidade a todos os que continuam a sofrer as consequências do incêndio e da vaga de calor que tem afetado Espanha.