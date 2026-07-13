Bispo de Portalegre-Castelo Branco condena “a tenebrosa estratégia populista do dividir para reinar”.

O bispo de Portalegre-Castelo Branco, D. Pedro Fernandes, lembrou, esta segunda-feira, em Fátima, os povos que invadem povos “usando a sua força violenta para impor as suas condições e fazer prevalecer os seus interesses”, as pessoas que violentam outras pessoas com “discursos de ódio e divisão que proliferam e tentam impor-se à comunidade humana” e também “a ameaça de confusão dos discursos manipuladores que fazem passar por verdadeiro o que é falso, atos deliberados que pretendem ser justos e legítimos, quando são apenas violência e aparência de legitimidade”.

Na homília da Missa da Peregrinação Aniversária de Julho, D. Pedro Fernandes sublinhou também os perigos da má utilização da tecnologia e da Inteligência Artificial (IA) e citou o Papa Leão que, na sua Encíclica Magnifica Humanitas, “alerta para a ambiguidade que estes meios podem trazer consigo”.

“Pode estar em perigo a construção de uma sociedade fundada na justiça e no direito”, alertou, condenando “a perigosa investida violenta de indivíduos ou povos poderosos que se aproveitam do medo das pessoas e dos sentimentos de insegurança para venderem formulas fáceis de uma estabilidade que não se funda na reconciliação e na justiça, mas em discursos populistas e estratégias perversas que põem povos contra povos e pessoas contra pessoas”.

“À tenebrosa estratégia populista do 'dividir para reinar' opõe-se a luminosa proposta da Palavra de Deus que nos fala de uma paz sem fim”, acrescentou.

E porque “todos deploramos a guerra e a violência que assolam o médio oriente, a Ucrânia ou tantos outros povos martirizados e violentados”, o bispo defendeu, perante cerca de sete mil peregrinos, que também temos de deplorar o que nos está próximo, “no meio de nós, no ocidente, na Europa e até no nosso país”.

“As raízes das guerras que destroem a humanidade noutras paragens podem também estar presentes, por vezes de modo subtil, nos nossos corações e no modo como olhamos os outros e organizamos entre nós as relações pessoais, sociais, políticas e económicas”, alertou.