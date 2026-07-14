Arquidiocese de Braga com três novos padres a partir de domingo

Os novos candidatos ao sacerdócio são Bruno Pinto, Carlos Furtado e Diogo Antunes, os quais fizeram a sua formação no Seminário Maior de Braga.

Em declarações à página da Arquidiocese, os futuros padres afirmam estar preparados para abraçar o sacerdócio com espírito de serviço, disponibilidade total e confiança em Deus, e prometem viver o seu ministério sempre em comunhão e proximidade com as comunidades que lhes forem confiadas.

Bruno Pinto escolheu como lema sacerdotal uma paráfrase de um versículo da passagem do chamamento de Samuel: “A lâmpada de Deus não se apagou”.

Por sua vez, tem como lema a frase “Servidor da vossa alegria”, que é inspirada na Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.

Já Diogo Antunes adotou como lema presbiteral as palavras do Evangelho de São João: “Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi”, pois considera que a vocação sacerdotal nasce da iniciativa de Cristo.