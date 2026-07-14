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Igreja Católica
Bispos acolhem com alegria nomeação de D. Vitorino Soares para Diocese do Algarve
14 jul, 2026 - 12:55 • Henrique Cunha
Conferência Episcopal Portuguesa divulga nota sobre nomeação de D. Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto para a Diocese do Algarve.
Em nota enviada à Renascença, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) diz acolher "com alegria", a nomeação e deseja a "D. Vitorino Soares um fecundo ministério pastoral ao serviço da Igreja que está no Algarve, em espírito missionário e sinodal".
"A vasta experiência que adquiriu na formação dos futuros padres, na pastoral juvenil, na vida paroquial e no serviço à CEP será certamente um valioso contributo para a missão da Diocese do Algarve e para a renovação da Igreja em Portugal", defende a CEP.
Na sua nota, os bispos portugueses manifestam "igualmente o seu profundo agradecimento a D. Manuel Neto Quintas pelo dedicado serviço pastoral prestado à Diocese do Algarve ao longo de mais de vinte anos, bem como pelo contributo oferecido à vida e à missão da CEP, assegurando-lhe a sua proximidade e oração".
"D. Manuel Neto Quintas continuará como Administrador Apostólico da Diocese do Algarve até à entrada canónica do novo Bispo", acrescenta a mensagem.
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