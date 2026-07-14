Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Igreja Católica

Bispos acolhem com alegria nomeação de D. Vitorino Soares para Diocese do Algarve

14 jul, 2026 - 12:55 • Henrique Cunha

Conferência Episcopal Portuguesa divulga nota sobre nomeação de D. Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto para a Diocese do Algarve.

A+ / A-

Em nota enviada à Renascença, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) diz acolher "com alegria", a nomeação e deseja a "D. Vitorino Soares um fecundo ministério pastoral ao serviço da Igreja que está no Algarve, em espírito missionário e sinodal".

"A vasta experiência que adquiriu na formação dos futuros padres, na pastoral juvenil, na vida paroquial e no serviço à CEP será certamente um valioso contributo para a missão da Diocese do Algarve e para a renovação da Igreja em Portugal", defende a CEP.

Na sua nota, os bispos portugueses manifestam "igualmente o seu profundo agradecimento a D. Manuel Neto Quintas pelo dedicado serviço pastoral prestado à Diocese do Algarve ao longo de mais de vinte anos, bem como pelo contributo oferecido à vida e à missão da CEP, assegurando-lhe a sua proximidade e oração".

"D. Manuel Neto Quintas continuará como Administrador Apostólico da Diocese do Algarve até à entrada canónica do novo Bispo", acrescenta a mensagem.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)