D. Vitorino Soares é o novo bispo do Algarve

A nunciatura apostólica em Lisboa confirma a nomeação pelo Papa Leão XIV do até aqui bispo auxiliar do Porto D. Vitorino Soares para o governo da diocese do Algarve, sucedendo a D. Manuel Quintas, que já tinha pedido a sua renúncia por limite de idade.

Em nota enviada à Renascença, a nunciatura acrescenta que D. Manuel Quintas foi “nomeado Administrador Apostólico da Diocese do Algarve até à tomada de posse canónica do novo Bispo do Algarve”, que irá ocorrer no dia 19 de setembro.

D. Vitorino Soares nasceu em Luzim, concelho Penafiel, a 19 de outubro de 1960, tendo realizado a sua formação nos Seminários da Diocese do Porto. Foi ordenado sacerdote a 14 de julho de 1985.

O novo bispo do Algarve foi capelão militar do Regimento da Serra do Pilar no Porto, perfeito no Seminário Maior, diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude e pároco de Castelões de Cepeda e da Madalena, em Paredes.

Foi ordenado bispo a 29 de setembro de 2019 e nomeado, na ocasião, bispo auxiliar do Porto. É, actualmente, reitor do Seminário Maior do Porto e presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios da Conferência Episcopal Portuguesa.

Saudação à Diocese: "Vim de longe, de muito longe"

Na sua saudação à diocese, D. Vitorino Soares invoca de "Deus uma chuva abundante de Bênçãos para todos os que aqui nasceram, aqui residem e os que adoptaram o Algarve como pertença".

"Convosco, sem vos conhecer também já me sinto algarvio, ajudai-me a ser um dos vossos", acrescenta.

D. Vitorino agradece a confiança do Santo Padre, o Papa Leão XIV, para mais "uma missão em serviço da Igreja" e de todos a quem terá a "oportunidade de acompanhar e ser acompanhado", deixando, também, um agradecimento particular a D. Manuel Quintas, a quem vai suceder, assim como a todas as estruturas, "todas as entidades que trabalham para o bem comum".

O novo bispo refere que "a diocese do Algarve sempre se destacou pela pluralidade e pela comunhão", e manifesta a sua alegria "em partilhar e gastar a vida convosco a partir de hoje, nos cansaços e nas energias, nos fracassos e nos sucessos, nos sonhos e nos projetos".

D. Vitorino Soares cita José Mário Branco — "Vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar” — e pede aos algarvios que rezem para que "possa corresponder ao desafio e à missão que a Igreja me pede".

"Conto convosco, com todos. Contai comigo, com a minha fragilidade, a minha paixão e oração. Caminhemos juntos, unidos ao sucessor de Pedro e em comunhão com toda a Igreja, para que Cristo seja cada vez mais conhecido, amado e anunciado", conclui.