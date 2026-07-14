Diocese do Porto deseja "ministério abençado e profícuo" ao novo bispo do Algarve

A diocese do Porto acolhe a nomeação de D. Vitorino Soares como bispo do Algarve "com profunda e jubilosa alegria", assinalando o facto de ter "o privilégio de contar com o seu serviço ao longo dos últimos quarenta e um anos".

"Alegramo-nos com ele e por ele, louvando o Senhor pelos dons da sua vida e vocação, ao mesmo tempo que expressamos a nossa profunda gratidão pelo ministério que entre nós tão zelosamente cumpriu", lê-se numa nota assinada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, e os seus auxiliares, D. Joaquim Dionísio e D. Roberto Mariz.

Os bispos testemunham-lhe a sua "proximidade e comunhão fraterna" e classificam D. Vitorino Soares como "incansável trabalhador da Messe".

Na nota, a Diocese agradece "o entusiasmo e o dinamismo que imprimiu na pastoral juvenil, motivando os jovens para uma vivência autêntica da fé; a dedicação com que serviu na vida paroquial", e destaca "a constante solicitude e proximidade à Igreja que caracterizaram a sua missão de Bispo Auxiliar entre nós".

"Obrigado, D. Vitorino, por manifestar tão bem o rosto de uma Igreja que sai ao encontro, escuta, serve e ama. A sua presença atenta e dedicada, testemunho vivo do amor de Deus, ajudou a crescer na fé e inspirou esperança em todos os que se cruzaram no seu caminho. Como irmãos no episcopado, agradecemos de forma muito especial a comunhão sempre testemunhada, bem como a proximidade que tanto contribuiu para estreitar os nossos laços de amizade", assinalam os bispos.

"No limiar desta nova etapa, elevamos a Deus os nossos votos mais sinceros de um ministério episcopal abençoado e profícuo. Com profunda admiração e comunhão, rezamos ao Bom Pastor para que guie cada um dos seus passos e o cumule de dons. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, o proteja e acompanhe sempre no seu ministério episcopal", conclui a nota.