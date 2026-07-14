Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

D. manuel Linda e auxiliares

Diocese do Porto deseja "ministério abençado e profícuo" ao novo bispo do Algarve

14 jul, 2026 - 11:40 • Henrique Cunha

Os bispos da diocese do Porto acolhem a nomeação de D. Vitorino Soares como bispo do Algarve "com profunda e jubilosa alegria" e agradecem "o seu serviço ao longo dos últimos quarenta e um anos".

A+ / A-

A diocese do Porto acolhe a nomeação de D. Vitorino Soares como bispo do Algarve "com profunda e jubilosa alegria", assinalando o facto de ter "o privilégio de contar com o seu serviço ao longo dos últimos quarenta e um anos".

"Alegramo-nos com ele e por ele, louvando o Senhor pelos dons da sua vida e vocação, ao mesmo tempo que expressamos a nossa profunda gratidão pelo ministério que entre nós tão zelosamente cumpriu", lê-se numa nota assinada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, e os seus auxiliares, D. Joaquim Dionísio e D. Roberto Mariz.

Os bispos testemunham-lhe a sua "proximidade e comunhão fraterna" e classificam D. Vitorino Soares como "incansável trabalhador da Messe".

Na nota, a Diocese agradece "o entusiasmo e o dinamismo que imprimiu na pastoral juvenil, motivando os jovens para uma vivência autêntica da fé; a dedicação com que serviu na vida paroquial", e destaca "a constante solicitude e proximidade à Igreja que caracterizaram a sua missão de Bispo Auxiliar entre nós".

"Obrigado, D. Vitorino, por manifestar tão bem o rosto de uma Igreja que sai ao encontro, escuta, serve e ama. A sua presença atenta e dedicada, testemunho vivo do amor de Deus, ajudou a crescer na fé e inspirou esperança em todos os que se cruzaram no seu caminho. Como irmãos no episcopado, agradecemos de forma muito especial a comunhão sempre testemunhada, bem como a proximidade que tanto contribuiu para estreitar os nossos laços de amizade", assinalam os bispos.

"No limiar desta nova etapa, elevamos a Deus os nossos votos mais sinceros de um ministério episcopal abençoado e profícuo. Com profunda admiração e comunhão, rezamos ao Bom Pastor para que guie cada um dos seus passos e o cumule de dons. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, o proteja e acompanhe sempre no seu ministério episcopal", conclui a nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)