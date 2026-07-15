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Fraternidade São Pio X recorre ao Vaticano após excomunhão de seis bispos

15 jul, 2026 - 17:02 • Olímpia Mairos

Tradicionalistas dizem que as sanções são "objetivamente injustas e inválidas" e garantem fidelidade à Igreja e ao Papa.

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A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) apresentou um recurso junto do Dicastério para a Doutrina da Fé, na sequência da excomunhão de seis dos seus bispos, decretada após a ordenação de quatro novos bispos sem autorização do Papa Leão XIV.

Numa carta dirigida ao pontífice e datada de 3 de julho, o superior-geral da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, manifesta o desacordo com a decisão da Santa Sé, mas reafirma a fidelidade da Fraternidade à Igreja Católica e ao sucessor de Pedro.

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Segundo o responsável, a decisão do Vaticano "evidencia mais uma vez o contexto extremamente trágico em que se encontra a Igreja universal", defendendo que a Fraternidade apenas procurou responder ao que considera ser uma necessidade pastoral.

"O que a Fraternidade São Pio X fez e continuará a fazer não é mais do que uma iniciativa extrema para a salvação das almas, no meio da confusão doutrinal e moral em que a Igreja está mergulhada", escreve Pagliarani, acrescentando que "não pretende de forma alguma substituir-se à Igreja" e que a sua única ambição é "permanecer-lhe fiel".

"Pedimos compreensão, recebemos uma pedra"

Na carta, o superior-geral recorre a uma passagem do Evangelho de São Lucas para afirmar que os pedidos dirigidos ao Papa foram recusados.

"Pedimos pão, isto é, um pouco de compreensão para um verdadeiro caso de consciência (...); infelizmente, recebemos uma pedra", afirma.

Prosseguindo a metáfora, acrescenta: "Pedimos um peixe (...); infelizmente, recebemos uma serpente" e "pedimos um ovo (...); infelizmente, recebemos um escorpião", lamentando que, em vez de serem confirmados "na fé de sempre", tenham sido "declarados cismáticos uma segunda vez".

Vaticano decreta excomunhão de bispos lefrebvrianos

Fraternidade Pio X

Vaticano decreta excomunhão de bispos lefrebvrianos

Nota assinada pelo cardeal-prefeito do Dicastério (...)

Fraternidade rejeita sanções, mas promete fidelidade

Apesar de considerar que as sanções são "objetivamente injustas e inválidas", a Fraternidade garante que não responderá com revolta.

"A Fraternidade São Pio X promete hoje não acolher estas novas sanções na amargura ou na revolta", escreve o padre Pagliarani.

O superior-geral afirma ainda que a Fraternidade continuará a colocar a tradição católica ao serviço da Igreja e manifesta a esperança de que um futuro Papa reconheça esse trabalho.

"Estamos certos de que um dia Vossa Santidade, ou um dos seus sucessores, quererá fazer seu o programa de São Pio X: 'Restaurar todas as coisas em Cristo'", escreve.

A carta termina com um apelo pessoal ao Papa: "Se puder, apesar da sua recente decisão, abençoe-nos como seus filhos. Para nós, nada mudou e nunca mudará."

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi fundada em 1970 por Marcel Lefebvre e mantém, há várias décadas, uma relação marcada por tensões com a Santa Sé devido à sua oposição a algumas reformas introduzidas pelo Concílio Vaticano II. A recente ordenação de quatro bispos sem mandato pontifício levou o Vaticano a decretar a excomunhão de seis bispos.

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