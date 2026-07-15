Fraternidade São Pio X recorre ao Vaticano após excomunhão de seis bispos

A Fraternidade Sacerdotal São Pio X (FSSPX) apresentou um recurso junto do Dicastério para a Doutrina da Fé, na sequência da excomunhão de seis dos seus bispos, decretada após a ordenação de quatro novos bispos sem autorização do Papa Leão XIV.

Numa carta dirigida ao pontífice e datada de 3 de julho, o superior-geral da Fraternidade, padre Davide Pagliarani, manifesta o desacordo com a decisão da Santa Sé, mas reafirma a fidelidade da Fraternidade à Igreja Católica e ao sucessor de Pedro.

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Segundo o responsável, a decisão do Vaticano "evidencia mais uma vez o contexto extremamente trágico em que se encontra a Igreja universal", defendendo que a Fraternidade apenas procurou responder ao que considera ser uma necessidade pastoral.

"O que a Fraternidade São Pio X fez e continuará a fazer não é mais do que uma iniciativa extrema para a salvação das almas, no meio da confusão doutrinal e moral em que a Igreja está mergulhada", escreve Pagliarani, acrescentando que "não pretende de forma alguma substituir-se à Igreja" e que a sua única ambição é "permanecer-lhe fiel".

"Pedimos compreensão, recebemos uma pedra"

Na carta, o superior-geral recorre a uma passagem do Evangelho de São Lucas para afirmar que os pedidos dirigidos ao Papa foram recusados.

"Pedimos pão, isto é, um pouco de compreensão para um verdadeiro caso de consciência (...); infelizmente, recebemos uma pedra", afirma.

Prosseguindo a metáfora, acrescenta: "Pedimos um peixe (...); infelizmente, recebemos uma serpente" e "pedimos um ovo (...); infelizmente, recebemos um escorpião", lamentando que, em vez de serem confirmados "na fé de sempre", tenham sido "declarados cismáticos uma segunda vez".