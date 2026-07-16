Fundação Jornada apoia formação de jovens ao nível da espiritualidade

A Fundação Jornada anunciou esta quinta-feira um apoio financeiro de 100 mil euros para, em articulação com o Departamento Nacional de Pastoral Juvenil (DNPJ), reforçar a formação ao nível da espiritualidade, capacitando mais quem na Igreja já trabalha nesta área, e criando novos espaços onde os jovens possam ser acompanhados.

A iniciativa resulta da avaliação feita às candidaturas ao programa "Jovens Agentes de Esperança", lançado pela Fundação em 2025, explica à Renascença a diretora executiva, Marta Figueiredo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Identificámos um conjunto diverso de projetos de enorme qualidade e potencial nas diferentes dioceses, que tinham como foco criar espaços de encontro e programas de espiritualidade e pastoral para os jovens. Ao percebermos que, de facto, já há uma realidade muito ativa nesta área, a nível nacional, e que, ao mesmo tempo, o próprio Departamento Nacional da Pastoral Juvenil já está a implementar um programa piloto de formação de jovens e de agentes ligados à pastoral juvenil, vimos aqui uma oportunidade de alavancar este enorme potencial que já existe na espiritualidade em Portugal", diz Marta Figueiredo.

A iniciativa está estruturada em três dimensões: "por um lado, uma componente muito forte na formação e capacitação de quem forma, de quem está na linha da frente, dos jovens que trabalham para outros jovens – e aí, sim, vamos apoiar o projeto O.Gerador – que é um conjunto de programas de formação do DNPJ".

Outra dimensão tem a ver com a criação de espaços de encontro, "criar um dinamismo a nível local para que os jovens possam ter lugares onde possam crescer espiritualmente". E, depois uma dimensão de trabalho em rede e de colaboração, "no fundo, criar uma maior articulação e partilha de experiências e aprendizagens entre as diferentes pessoas que trabalham em Portugal em prol da pastoral juvenil e da espiritualidade".

Marta Figueiredo diz que a iniciativa visa responder ao que sentiram ser um desejo dos próprios jovens, e que esta é uma dimensão que não pode ser descurada.

"Percebermos que é fundamental, sobretudo para os jovens de hoje em dia, reforçarem a sua dimensão interior, a sua espiritualidade, para poderem viver com maior confiança e esperança no futuro."

"Quando partilhamos experiências, todos podemos fazer melhor"

Pedro Carvalho, responsável pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), agradece à Fundação a confiança depositada no projeto oficina "O.Gerador". À Renascença diz que este apoio "é muito importante", porque "permite reforçar uma dimensão essencial da Pastoral da Juventude: ajudar os jovens a fazer um caminho de crescimento espiritual e de procura de sentido".

"A Igreja não pode descurar a dimensão espiritual, porque os jovens continuam a fazer perguntas profundas sobre o sentido da vida, sobre Deus. E a Igreja deve estar presente para acompanhar essa procura", afirma.

Sublinha também o incentivo ao trabalho em rede. "Estamos a criar condições para que diferentes projetos e experiências possam encontrar-se, aprender uns com os outros. Há muitas experiências bonitas a acontecer em diferentes lugares do nosso país – eu sou testemunha disso! O desafio é aprendermos uns com os outros".

Pedro Carvalho acrescenta ainda: "Acreditamos nos jovens, acreditamos que quando partilhamos experiências, recursos e aprendizagens, todos podemos fazer melhor".

Apoio de 100 mil euros

Ao todo, a Fundação Jornada destinou 100 mil euros para esta iniciativa, e que serão distribuídos por quatros projetos: para além do programa nacional de formação e capacitação do DNPJ, vai apoiar centros e programas de espiritualidade liderados por jovens e focados nos jovens, em diferentes zonas do país: o “CHAMA.te", em Braga; o " Via³Lab", no Algarve; e o “MOINHO", em Lisboa.

Com a integração destes projetos, a Fundação Jornada – herdeira do legado patrimonial deixado pela Fundação JMJ - Lisboa 2023 – aumenta para 25 o número total de iniciativas apoiadas, e mantém o compromisso de distribuir um total de 800.000€ em apoio a projetos ligados aos jovens.

A próxima fase de candidaturas, destinada ao apoio e capacitação de novos projetos, terá início a 22 de outubro de 2026, confirma o comunicado divulgado esta quinta-feira.