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Igreja Católica
Padre “Ronaldo” muda de paróquia. Lourinhã pede fim de petição para cancelar transferência
16 jul, 2026 - 19:55 • João Maldonado
O padre Afonso Sampaio Soares, conhecido nas redes sociais pelas habilidades futebolísticas que relaciona com a fé, vai mudar-se para a paróquia de Peniche. Uma petição pública pede ao patriarca de Lisboa que repense esta mudança, mas um comunicado da Lourinhã diz que é necessário “aceitar os desígnios do Senhor”.
O padre Afonso Sampaio Soares, conhecido nas redes sociais como padre “Ronaldo”, foi um dos grandes dinamizadores das páginas de TikTok e de Instagram da Paróquia da Lourinhã, que já supera os 13 mil seguidores. Agora, vai mudar de paróquia.
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O lisboeta, entrevistado pela Renascença este mês, esteve cerca de oito meses colocado no primeiro local enquanto sacerdote e segue agora para Peniche (a cerca de 25 minutos de carro), também na zona Oeste, passando a ser Vigário Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche, de São Sebastião de Peniche e de São Pedro de Peniche.
ENTREVISTA
Padre "Ronaldo". O cético das redes sociais que cresce como fenómeno no Instagram
Num espaço de meses, a página da paróquia da Louri(...)
Uma petição pública “pela permanência do padre Afonso na Paróquia da Lourinhã” está a circular entre os fiéis, que pedem “com o maior respeito e espírito de comunhão com a Igreja”, que a transferência de verão seja repensada pelo Patriarca de Lisboa D. Rui Valério. É destacado “o dinamismo pastoral que imprimiu” – que, segundo o texto, “tem produzido frutos visíveis” e “grande benefício para a comunidade”.
Ora, este apelo não passou ao lado da Paróquia que receberá agora, como substituto, o padre António da Silva Raimundo (que entra igualmente como Vigário Paroquial).
Num comunicado publicado esta quinta-feira é referido que: “A pedido da Equipa de Comunicação e do próprio Padre Afonso, solicitamos que não seja dada continuidade aos comentários menos positivos bem como à petição que circula. Como ele nos recordou: é preciso aceitar os desígnios do Senhor à luz da nossa fé”.
O impacto da passagem do jovem padre, de 31 anos, e ordenado há menos de um, pela Lourinhã é descrito como “uma bênção”, que “marcou muitas vidas”. Nesta nota divulgada é ainda garantido que o trabalho desenvolvido nas redes sociais “não foi em vão e será continuado”.
“O maior presente que podemos dar ao Padre Afonso é viver o que ele nos ensinou: uma comunidade que reza genuinamente, uma fé interior forte, um testemunho que não depende de likes ou figuras públicas”, pode ler-se.
As nomeações pastorais, publicadas esta semana pelo Patriarcado de Lisboa, podem ser consultadas aqui.
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