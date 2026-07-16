​Padre “Ronaldo” muda de paróquia. Lourinhã pede fim de petição para cancelar transferência

O padre Afonso Sampaio Soares, conhecido nas redes sociais como padre “Ronaldo”, foi um dos grandes dinamizadores das páginas de TikTok e de Instagram da Paróquia da Lourinhã, que já supera os 13 mil seguidores. Agora, vai mudar de paróquia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O lisboeta, entrevistado pela Renascença este mês, esteve cerca de oito meses colocado no primeiro local enquanto sacerdote e segue agora para Peniche (a cerca de 25 minutos de carro), também na zona Oeste, passando a ser Vigário Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda de Peniche, de São Sebastião de Peniche e de São Pedro de Peniche.

Uma petição pública “pela permanência do padre Afonso na Paróquia da Lourinhã” está a circular entre os fiéis, que pedem “com o maior respeito e espírito de comunhão com a Igreja”, que a transferência de verão seja repensada pelo Patriarca de Lisboa D. Rui Valério. É destacado “o dinamismo pastoral que imprimiu” – que, segundo o texto, “tem produzido frutos visíveis” e “grande benefício para a comunidade”. Ora, este apelo não passou ao lado da Paróquia que receberá agora, como substituto, o padre António da Silva Raimundo (que entra igualmente como Vigário Paroquial). Num comunicado publicado esta quinta-feira é referido que: “A pedido da Equipa de Comunicação e do próprio Padre Afonso, solicitamos que não seja dada continuidade aos comentários menos positivos bem como à petição que circula. Como ele nos recordou: é preciso aceitar os desígnios do Senhor à luz da nossa fé”.