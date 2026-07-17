LabOratório: a iniciativa dos jesuítas que está a aproximar os jovens da música litúrgica e de Deus

A 4.ª edição do LabOratório vai decorrer pela primeira vez no Algarve. Há 45 inscritos para esta semana de formação intensiva, que se destina a quem quer aprofundar conhecimentos para tocar, cantar, dirigir coros ou compôr música litúrgica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Renascença conversou com o jesuíta Diogo Couceiro, respinsável do LabOratório, sobre as novidades e os objetivos da iniciativa, que decorre até dia 26 de julho. O concerto final, com as músicas que forem criadas ao longo da semana, está marcado para sábado, dia 25, à noite, na igreja do antigo colégio da Companhia de Jesus, em Portimão, e será aberto ao público.

Vai decorrer mais uma edição do labOratório, desta vez no Algarve. É a principal novidade em relação às edições anteriores?

Vai ser uma semana intensiva de LabOratório, que já não aconteci desde 2021. Uma das grandes novidades, de facto, é essa, sai de Lisboa e vai até o Algarve. Já tinha acontecido antes, uma experiência piloto que teve lugar no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso. Mas, como atividade grande, é a primeira vez que acontece fora de Lisboa.

E nasce, precisamente, do desejo e da intuição de antigos participantes, e da equipa, de que era tempo de sair do centro, dos espaços cómodos, onde as próprias comunidades de jovens ligados à Companhia de Jesus estão muito presentes, e levar o LabOratório a outro lugar, onde pudesse ser de semente, provocar e beber de outros modos de esta. E a opção foi o Algarve, Portimão, concretamente aos espaços da Escola EB 23 D. Martim Castelo Branco, que generosamente nos vai acolher, e da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo.

Esta semana é principalmente pensada para quem está entre os 16 e os 35 anos, mas acabamos sempre por acolher jovens de outras idades

Mas, não é a única novidade: esta edição também vai ser vivida em modo internato, vamos estar todos a viver juntos, a dormir nos mesmos espaços, o que acabará por intensificar a experiência da vida em comunidade.

Porque o LabOratório é, antes de tudo, uma experiência de comunidade, de gente muito diferente, de idades muito diferentes, que se encontra para rezar, partilhar, crescer e criar música em conjunto, sempre com o Nosso Senhor no centro. É um encontro de gente que se junta com o desejo de experimentar a beleza, e criar música que possa ajudar a encontrar este Deus nessa mesma beleza. Essa é a segunda novidade, que é o facto de que possamos viver juntos de um modo tão intenso esta experiência do laboratório.

A quem se destina esta iniciativa, qual é o público alvo? Tem de ter conhecimento musical?

Esta semana é principalmente pensada para quem está entre os 16 e os 35 anos, mas acabamos sempre por acolher jovens de outras idades.

Os participantes não têm de ter uma formação musical prévia, clássica, ser profissionais ou já iniciados na música, mas sim um gosto e sensibilidade para a música. O resto, constrói-se lá, em comunidade, aprendendo-as com os outros, guiados por músicos profissionais e por gente que sabe o que está a fazer.

Esta diversidade de idades e de formações acaba por ser parte da riqueza do laboratório.

O LabOratório não é só rezar e ensaiar cânticos, é também espaço de desenvolver competências musicais, também litúrgicas

Quantas inscrições receberam e como é que vai decorrer esta edição?

Nesta edição estão inscritos cerca de 45 participantes. Juntamente com a equipa, que também integra a comunidade total que vive a experiência, seremos um grupo de quase 60.

O dia a dia do LabOratório é marcado pelo ritmo da oração litúrgica da comunidade, desde a oração de Laudes, pela manhã, ao tempo de silêncio a meio do dia, em que nos juntamos para rezar os textos que serão lidos na celebração da missa, ao final do dia. O dia acaba por ser pautado por este tempo, para parar e rezar juntos, e também para preparar as celebrações, pelos ensaios dos cânticos que serão usados na celebração, e que são quase todos novos, criados para cada edição. São os cânticos que posteriormente vão ser divulgados, e que sonhamos possam ser usados por muitas comunidades.

Mas, o laboratório não é só rezar e ensaiar cânticos, é também espaço de desenvolver competências musicais, também litúrgicas. As manhãs são um tempo essencialmente formativo, para desenvolver a técnica vocal, as práticas instrumentais de tocar em conjunto, de improvisação, de aprender o uso dos instrumentos dentro da celebração, ou da direção coral, técnicas de aprender a preparar um coro, ou até de composição, desenvolver a criatividade, ver como cada um pode pôr a sua arte ao serviço, criar nova música ou novos textos que possam ser usados amanhã. Para isso não há necessidade de ter uma formação prévia, alguns são mais avançados, outros não tanto, e partem daquilo que são as suas realidades, guiados por estes professores.

Além disso , temos outros tipos de ateliês e conferências, que têm um caráter mais litúrgico, mais pastoral, e onde exploramos critérios sobre a música litúrgica, os desafios concretos na vida real das comunidades, não apenas com o intuito de ensinar, formar com grandes conferências, mas que sejam orientados por quem saiba necessariamente mais e seja mais experimentado, companheiros que vão mais à frente e que conduzem, ajudam a fazer caminho àqueles que estão ainda a começar.

As tardes são marcadas por tempos de ensaios, de preparação das músicas novas e gravação do repertório, para que possa ser usado nas celebrações.

À noite, o LabOratório também abre portas a quem nos quiser visitar, em dias concretos. Todos são convidados, desde logo, a participar nas eucaristias celebradas na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, mas haverá uma Vigília de Oração, na quarta-feira à noite, dia 22 de julho, na mesma igreja, e o tradicional concerto final será dia 25 de julho, sábado à noite, na igreja do antigo colégio da Companhia de Jesus, no centro de Portimão. Todos estão convidados.

Vamos encontrando cada vez mais, nestas gerações mais novas, gente com gosto em saber cantar, tocar melhor, a querer saber preparar bem os coros nas suas comunidades e encontrar músicas bonitas, com linguagens que ajudem a encontrar Deus



