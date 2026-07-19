Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alfândega da Fé lança primeira Rede Nacional de Missionários Digitais de Portugal

19 jul, 2026 - 20:35 • Olímpia Mairos

Iniciativa quer unir dioceses, movimentos, paróquias e criadores de conteúdos católicos para evangelizar nos ambientes digitais. Encontro nacional realiza-se em setembro.

A+ / A-

Alfândega da Fé recebe esta segunda-feira a apresentação da Rede Nacional dos Missionários Digitais de Portugal, uma iniciativa inédita que pretende reunir dioceses, paróquias, movimentos, criadores de conteúdos e influenciadores católicos para promover a presença da Igreja nos meios digitais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo os promotores, trata-se da primeira estrutura nacional dedicada à missão digital, inspirada no apelo do Papa Leão XIV para uma presença cristã mais ativa nas redes sociais, nos podcasts e nas restantes plataformas digitais.

O objetivo passa por criar uma rede de colaboração entre diferentes realidades da Igreja em Portugal, promovendo uma ação conjunta para "humanizar a cultura digital e anunciar a esperança".

A iniciativa é promovida pela Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa, pelo Santuário do Imaculado Coração de Maria de Cerejais e pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura e do Turismo da Diocese de Bragança-Miranda.

A apresentação pública está marcada para as 15h00, no Lagar d'El Rey, em Alfândega da Fé, e contará com intervenções de responsáveis da fundação promotora, do município, da associação empresarial local e do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé. No final da sessão está previsto um período de perguntas aos jornalistas, seguido de um momento de convívio.

O lançamento da rede terá continuidade no encontro nacional Missionários Digitais 2026, marcado para 26 de setembro, também em Alfândega da Fé. A organização espera reunir milhares de participantes para um programa que incluirá conferências, testemunhos, uma oração ecuménica pela paz no mundo digital e a assinatura da Carta Fundadora da Rede.

O programa contará ainda com um momento musical protagonizado pelo padre Guilherme Peixoto, conhecido como o "padre DJ", que encerrará o encontro com uma atuação inspirada no ambiente jovem e digital que a iniciativa pretende promover.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 19 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"