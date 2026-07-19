Alfândega da Fé lança primeira Rede Nacional de Missionários Digitais de Portugal

Alfândega da Fé recebe esta segunda-feira a apresentação da Rede Nacional dos Missionários Digitais de Portugal, uma iniciativa inédita que pretende reunir dioceses, paróquias, movimentos, criadores de conteúdos e influenciadores católicos para promover a presença da Igreja nos meios digitais.

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Segundo os promotores, trata-se da primeira estrutura nacional dedicada à missão digital, inspirada no apelo do Papa Leão XIV para uma presença cristã mais ativa nas redes sociais, nos podcasts e nas restantes plataformas digitais.

O objetivo passa por criar uma rede de colaboração entre diferentes realidades da Igreja em Portugal, promovendo uma ação conjunta para "humanizar a cultura digital e anunciar a esperança".

A iniciativa é promovida pela Fundação Cónego Manuel Joaquim Ochôa, pelo Santuário do Imaculado Coração de Maria de Cerejais e pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura e do Turismo da Diocese de Bragança-Miranda.

A apresentação pública está marcada para as 15h00, no Lagar d'El Rey, em Alfândega da Fé, e contará com intervenções de responsáveis da fundação promotora, do município, da associação empresarial local e do Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé. No final da sessão está previsto um período de perguntas aos jornalistas, seguido de um momento de convívio.

O lançamento da rede terá continuidade no encontro nacional Missionários Digitais 2026, marcado para 26 de setembro, também em Alfândega da Fé. A organização espera reunir milhares de participantes para um programa que incluirá conferências, testemunhos, uma oração ecuménica pela paz no mundo digital e a assinatura da Carta Fundadora da Rede.

O programa contará ainda com um momento musical protagonizado pelo padre Guilherme Peixoto, conhecido como o "padre DJ", que encerrará o encontro com uma atuação inspirada no ambiente jovem e digital que a iniciativa pretende promover.