Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guimarães: Basílica de São Pedro encerra para renovar sistema de iluminação

19 jul, 2026 - 19:15 • Olímpia Mairos

Templo estará fechado durante pelo menos duas semanas. Celebrações e momentos de oração passam para a Igreja de São Domingos.

A+ / A-

A Basílica de São Pedro, situada no Largo do Toural, em Guimarães, vai encerrar temporariamente a partir de segunda-feira, 20 de julho, para permitir a instalação de um novo sistema de iluminação e a realização de outras obras de beneficiação no interior do templo.

Em comunicado, a Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro explica que a intervenção inclui a substituição da atual instalação elétrica, considerada já obsoleta, e estima que os trabalhos se prolonguem por pelo menos duas semanas, prevendo a reabertura da basílica nos primeiros dias de agosto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante o período de obras, os atos de culto habitualmente realizados na Basílica de São Pedro passam para a Igreja de São Domingos (São Paio), localizada nas proximidades.

Às quintas-feiras, a igreja acolherá a eucaristia das 10h00 e a Adoração "Cem Vezes Mais", com exposição do Santíssimo Sacramento entre as 10h00 e as 22h00. Na última hora, a partir das 21h00, haverá também confissões, integradas no momento de "Reconciliação e Bênção".

Já às sextas-feiras, nos dias 24 e 31 de julho, as confissões mantêm-se agendadas a partir das 9h00, agora na Igreja de São Domingos, após a eucaristia das 8h00.

A Irmandade agradece a compreensão dos fiéis pelos constrangimentos provocados pelas obras e pede desculpa pelas alterações temporárias ao funcionamento habitual da basílica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 19 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"