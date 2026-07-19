Guimarães: Basílica de São Pedro encerra para renovar sistema de iluminação

A Basílica de São Pedro, situada no Largo do Toural, em Guimarães, vai encerrar temporariamente a partir de segunda-feira, 20 de julho, para permitir a instalação de um novo sistema de iluminação e a realização de outras obras de beneficiação no interior do templo.

Em comunicado, a Irmandade do Príncipe dos Apóstolos São Pedro explica que a intervenção inclui a substituição da atual instalação elétrica, considerada já obsoleta, e estima que os trabalhos se prolonguem por pelo menos duas semanas, prevendo a reabertura da basílica nos primeiros dias de agosto.

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Durante o período de obras, os atos de culto habitualmente realizados na Basílica de São Pedro passam para a Igreja de São Domingos (São Paio), localizada nas proximidades.

Às quintas-feiras, a igreja acolherá a eucaristia das 10h00 e a Adoração "Cem Vezes Mais", com exposição do Santíssimo Sacramento entre as 10h00 e as 22h00. Na última hora, a partir das 21h00, haverá também confissões, integradas no momento de "Reconciliação e Bênção".

Já às sextas-feiras, nos dias 24 e 31 de julho, as confissões mantêm-se agendadas a partir das 9h00, agora na Igreja de São Domingos, após a eucaristia das 8h00.

A Irmandade agradece a compreensão dos fiéis pelos constrangimentos provocados pelas obras e pede desculpa pelas alterações temporárias ao funcionamento habitual da basílica.