“Não esqueçamos os que sofrem e morrem por causa dos conflitos”, insiste Leão XIV

“Continuamos a seguir com apreensão o que se passa em vários países, destroçados pela guerra e pela violência. Não esqueçamos os que sofrem e morrem por causa dos conflitos”, pediu esta manhã o Papa.

Dirigindo-se aos milhares de fiéis e turistas reunidos em Castel Gandolfo, na Praça junto ao Palácio Apostólico, Leão XIV pediu a todos que rezem sempre pela paz no mundo.

Antes da oração, o Papa refletiu sobre o Evangelho deste domingo e o estilo de Deus: “Às vezes, imaginamos um Deus forte e poderoso e, infelizmente, também adequamos nossa maneira de ser cristãos e de ser Igreja a essa imagem. Em vez disso, o Reino de Deus difunde-se também no meio do joio e pede-nos um olhar capaz de reconhecer o bem que brota mesmo nas trevas do mal, sem que julguemos tudo apressadamente”.

Leão XIV sublinhou que Deus é paciente e, para O reconhecer, é preciso simplicidade. “Este estilo de Deus deve tornar-se também o modelo segundo o qual vivemos a realidade que nos rodeia, tanto como indivíduos quanto como Igreja”, pediu o pontífice.

“Somos chamados a assumir um estilo evangélico, sem adotarmos precipitadamente uma postura de oposição marcada por julgamentos arrogantes, sem nos impormos pelo poder e pela força e sem perdermos a confiança na obra de Deus”, afirmou.