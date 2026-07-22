Igreja Católica elogia nova PSU, desde que não reduza verbas e leve a convergência europeia

Em comunicado, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, organização que coordena a doutrina social da Igreja Católica considerou que a "luta contra a pobreza deve ser construída com mecanismos de cooperação eficazes", pelo que a "unificação das 13 prestações sociais não contributivas em favor dos mais pobres é positiva", porque "contribui para a simplificação do sistema e para que todos aqueles que precisam beneficiem efetivamente de apoios sociais".

A CNJP elogiou o "diálogo estabelecido em torno desta iniciativa legislativa", que permitiu um "consenso alargado em torno da garantia de que a unificação das prestações sociais não pode servir de pretexto para recuar em relação à proteção atualmente oferecida aos mais pobres". .

A proposta do Governo (PSD/CDS), promulgada no dia 17, contou com o apoio do PS e da IL e os votos contra dos restantes partidos, com a garantia de uma "prestação não contributiva integrada no subsistema de solidariedade da segurança social" que representa "um regime globalmente não menos favorável face ao quadro jurídico que se pretende revogar", refere o diploma. .

Para a CNJP, o "debate originado foi decisivo para sublinhar que a integração dos mais pobres na sociedade é uma prioridade" e a "entrada no mercado de trabalho não é o único meio para essa mesma integração".