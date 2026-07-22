Padre Luís Castro eleito superior-geral da​ Sociedade Missionária da Boa Nova

Os delegados da XV Assembleia Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova elegeram o padre Luís Miguel Pereira de Castro superior-geral para o quadriénio 2026-2030, assim como nova Direção Geral.

O padre Luís Castro sucede ao padre Adelino Ascenso, que foi superior geral da Sociedade Missionária da Boa Nova (SMBN) nos últimos três mandatos, tendo sido eleito pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2018 e em 2022.

Para a Direção Geral da SMBN, foram eleitos o padre Nuno Lima, como primeiro assistente geral e vigário geral, o padre Albino dos Anjos é o segundo assistente geral, o padre Alfredo Júnior terceiro assistente geral e o padre Amaro Ferreira quarto assistente geral.

A XV Assembleia Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova decorre no Seminário das Missões, em Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis, desde o dia 13 de julho.

A SMBN conta atualmente com 89 membros, distribuídos por Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e Japão.

A XV Assembleia Geral da SMBN tem o objetivo de preparar o quadriénio que agora inicia com a nova Direção Geral, um mandato que termina em 2030, ano em que se assinala o centenário da SMBN.

A Sociedade Missionária da Boa Nova (inicialmente denominada Sociedade Portuguesa das Missões Católicas), foi fundada pelo Papa Pio XI, em 1930, respondendo ao apelo dos bispos portugueses.

A SMBN é uma Sociedade de Vida Apostólica exclusivamente missionária, que depende do Dicastério para a Evangelização, do Vaticano, mantendo cada missionário uma relação com a sua diocese de origem.