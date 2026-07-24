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Literatura
Cardeal Tolentino: "A minha avó analfabeta foi a minha primeira biblioteca"
24 jul, 2026 - 20:28 • João Carlos Malta
O prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, foi um dos convidados da Festa Literária Internacional de Paraty, no Brasil. Fez uma homenagem à avó e falou da importância do espanto.
"Eu tive a grande fortuna, a grande sorte de ter uma avó que era analfabeta, mas que foi, em termos absolutos, a minha primeira biblioteca”, disse o prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, cardeal José Tolentino de Mendonça, na Festa Literária Internacional de Paraty, no Brasil.
E recordou que quando tomou posse como bibliotecário da biblioteca do Vaticano, “que é a biblioteca mais extraordinária deste planeta”, quis, naquele momento, “com muita emoção recordar a minha avó”.
“Mas não só recordar a minha avó, recordar todos os analfabetos que são responsáveis pela transmissão da literatura", afirmou.
Tolentino de Mendonça, citado pelo Vatican News, afirma ainda que a cultura da escrita está "à beira de uma grande revolução" em decorrência da tecnologia. A propósito, indicou a Magnifica humanitas de Leão XIV como "um texto cheio de futuro".
Tolentino Mendonça é um dos convidados da Festa Literária de Paraty
Decorre de 22 a 26 de julho a 24.ª edição da Festa(...)
Outro documento pontifício citado foi a encíclica Laudato si' do Papa Francisco, definido como "um dos grandes textos revolucionários da contemporaneidade" por alertar para os perigos do antropocentrismo despótico: "Então, nós não somos os donos da natureza, do ambiente, do mundo, mas somos guardadores, somos custódios, somos pastores do real, daquilo que nos cerca. Se a poesia nos ajuda a converter o olhar, a perceber o mundo e que nós estamos no mundo com uma missão diferente, penso que dá um grande contributo à humanidade do presente e aquela que virá depois de nós."
No mesmo encontro, e citado pela mesma Vatican News, em cerca de uma hora e meia, inúmeros foram os temas debatidos, como a força motriz da poesia que, para o cardeal, é justamente o espanto: "O espanto é o umbigo do mundo, porque quando somos capazes de espanto, estamos vivos. Isto é, a vida não nos passa ao lado. Deixamos que a vida nos interpele, que a vida nos fira. Então, a poesia tem de ser uma iniciação ao espanto."
O espanto, explicou, gera este sobressalto que nos coloca em relação profunda com a realidade, seja exterior, seja interior. E por isso, a escuta e a atenção são formas tão importantes.
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