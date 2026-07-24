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Jornada Nacional da Juventude

Rejoice 2026: "Tudo o que aprender é lucro"

24 jul, 2026 - 21:15 • Isabel Pacheco

Mais de um milhar de jovens participam, até domingo, no Rejoice 2026 - Jornada Nacional da Juventude, que decorre até domingo em Lamego. Esta sexta-feira, foi dia de acolhimento para os participantes. Alguns trazem na memória a experiência da JMJ 2023. Para outros é a estreia numa organização do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil.

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Rejoice 2026: "Tudo o que aprender é lucro"
Rejoice 2026: "Tudo o que aprender é lucro" - Reportagem de Isabel Pacheco

De "trolley" numa mão e saco-cama na outra. Jovens de todo o país chegam a Lamego para o Rejoice 2026 - Jornada Nacional da Juventude.

No pavilhão de um colégio no centro da cidade, Mariana e Lara vão-se instalando. Antes de estenderem o colchão e abrirem as mochilas espreitam o kit de boas-vindas oferecido pela organização à chegada.

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Temos um 'pãozão'. Temos latas, temos enlatados, temos batatas fritas, queijinhos, leite achocolatado”, vão enumerando as duas amigas de 21 e 19 anos.

Contam-nos que vêm da Diocese de Aveiro e que convenceram mais duas amigas a acompanhá-las. A principal responsável foi Mariana que, depois de participar na Jornada Mundial da Juventude em 2023, quis repetir a experiência.

“Eu gosto de vir à descoberta, eu gosto destas aventuras e assim”, admite Mariana, enquanto a estreante Lara confessa que não veio “necessariamente para saber algo”. “Mas, tudo o que aqui aprender é lucro”, diz a jovem. “Acho que vou gostar”, remata.

Enquanto conversamos, Tiago Santos, responsável pelo grupo de 80 participantes da Diocese de Aveiro, organiza o espaço onde vão dormir 350 jovens nas próximas duas noites.

O maior entusiasmo que os nossos jovens trazem é conhecer jovens de outras realidades

Ouvimo-lo a contar passos e a medir o espaço entre colchões. Explica-nos que é para “criar corredores de segurança e de circulação”. Mas, logo desvia a conversa, para garantir que o objetivo é “acima de tudo” “criarmos pontes entre nós”.

“Viemos conhecer Lamego. Mas o maior entusiasmo que os nossos jovens trazem é conhecer jovens de outras realidades. Isso é muito importante” , ressalva o diretor da pastoral juvenil de Aveiro.

Atentas à conversa, Salomé e Filipa, ali mesmo ao lado, vão estendendo tapetes no chão e seguindo as orientações da sua catequista, Dulce. Chegaram num pequeno grupo de quatro da Figueira da Foz. Têm 14 e 15 anos e o ar de entusiasmo de quem está a fazer tudo pela primeira vez.

“É Entusiasmante”, admite Salomé, ainda um pouco envergonhada. É diferente de todas as atividades que eu já fiz, eu acho que nunca vim para uma coisa assim deste género”. “É a primeira vez, sim".

Entre o entusiasmo a e expectativa, mais de mil jovens de todo o país preparam-se para o Rejoice 2026, a Jornada Nacional da Juventude, até domingo em Lamego.

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