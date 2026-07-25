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Reportagem
Jovens do norte e sul do país rumam a Santiago porque caminhar "é uma metáfora da vida"
25 jul, 2026 - 19:23 • Lusa
Alunos de colégios de Cascais e do Porto participam num projeto que existe desde 2003 a partir da ideia de que "a escola não pode viver só dentro dos muros de edifício".
A propósito do Dia de Santiago de Compostela e a dois dias de chegar à cidade que é a capital da região da Galiza, cerca de 150 jovens peregrinos fizeram uma pausa no caminho para comer, conviver e cantar.
Estudantes, a partir do 9.º ano, nos colégios do Amor de Deus, em Cascais, distrito de Lisboa, e Nossa Senhora de Lourdes, no Porto, participam num projeto que existe desde 2003 a partir da ideia de que "a escola não pode viver só dentro dos muros de edifício".
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Para António Filipe Barbosa, presidente da Fundação Escolas do Amor de Deus, que gere os dois colégios, "o caminho é uma metáfora da vida".
A experiência proporciona o "desenvolvimento de dimensões muito importantes que se foram perdendo no conceito de cidade em que vivemos e em que andamos sempre a correr", diz.
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Citando os exemplos do Caminho de Santiago, feito em honra do apóstolo Santiago Maior, padroeiro de Espanha e da Galiza, da peregrinação a Fátima e do Islão a Meca, o coordenador conclui que uma peregrinação faz-se "sempre a lugares muito significativos para as pessoas e isto faz com que a experiência da peregrinação se distinga de uma caminhada", no sentido em que permite uma "dimensão do transcendente".
"Temos de gerir o nosso cansaço, mas também o cansaço dos outros, e isto é uma aprendizagem muito importante na vida", conclui, algo com que Benedita e Beatriz, estudantes de 20 anos no Porto, concordam "a 100 por cento".
"O mais desafiante é a paciência", conta Benedita, explicando que "são muitos miúdos, alguns com muita energia, outros com muito pouca, com ritmos muito diferentes, e tentar fazê-los andar todos e não perder o ritmo é bastante complicado."
Para Beatriz, já no quarto ano em que se voluntaria enquanto monitora de um grupo de jovens, "é um desafio tentar animá-los, porque são muitas horas a caminhar".
"Levantamo-nos muito cedo, são ritmos muito diferentes, e é sempre preciso haver alguém a puxar por músicas, a empurrá-los para a frente e a mantê-los sempre com energia para continuar", conta.
Estudante de 21 anos em Lisboa e natural de Cascais, Rui Marques considera que, ao nível físico, tem aprendido sobretudo a fazer sacrifícios para continuar com caminhadas, enquanto no plano mental descobriu a importância da introspeção.
"Aprendemos sobretudo a sair da nossa rotina, a parar e a olhar para dentro e a tentar perceber o que está errado e como vamos resolver os nossos problemas, porque se não o conseguirmos fazer, é muito difícil levar uma vida normal", diz à Lusa, concluindo que esta "é principalmente uma caminhada interior."
Prestes a retomar o caminho, o coordenador do projeto concorda com o estudante e lembra: "A ideia de lentidão, de que o caminho demora o tempo necessário e requer os passos necessários para chegarmos de uma etapa à outra, proporciona-nos um olhar diferente sobre a realidade".
"Permite-nos também termos tempo para um encontro connosco", confidencia, a 60 quilómetros de Santiago de Compostela e com paciência para continuar.
O caminho destes estudantes começou na terça-feira, em Valença, no distrito de Viana do Castelo, e conta com seis etapas, sendo que os últimos cerca de 25 quilómetros – de Padrón a Santiago de Compostela – culminarão com a entrada na Praça do Obradoiro, a principal da cidade galega e ponto de encontro dos peregrinos.
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