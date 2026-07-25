Jovens do norte e sul do país rumam a Santiago porque caminhar "é uma metáfora da vida"

A propósito do Dia de Santiago de Compostela e a dois dias de chegar à cidade que é a capital da região da Galiza, cerca de 150 jovens peregrinos fizeram uma pausa no caminho para comer, conviver e cantar. Estudantes, a partir do 9.º ano, nos colégios do Amor de Deus, em Cascais, distrito de Lisboa, e Nossa Senhora de Lourdes, no Porto, participam num projeto que existe desde 2003 a partir da ideia de que "a escola não pode viver só dentro dos muros de edifício". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para António Filipe Barbosa, presidente da Fundação Escolas do Amor de Deus, que gere os dois colégios, "o caminho é uma metáfora da vida". A experiência proporciona o "desenvolvimento de dimensões muito importantes que se foram perdendo no conceito de cidade em que vivemos e em que andamos sempre a correr", diz.

Citando os exemplos do Caminho de Santiago, feito em honra do apóstolo Santiago Maior, padroeiro de Espanha e da Galiza, da peregrinação a Fátima e do Islão a Meca, o coordenador conclui que uma peregrinação faz-se "sempre a lugares muito significativos para as pessoas e isto faz com que a experiência da peregrinação se distinga de uma caminhada", no sentido em que permite uma "dimensão do transcendente". "Temos de gerir o nosso cansaço, mas também o cansaço dos outros, e isto é uma aprendizagem muito importante na vida", conclui, algo com que Benedita e Beatriz, estudantes de 20 anos no Porto, concordam "a 100 por cento". "O mais desafiante é a paciência", conta Benedita, explicando que "são muitos miúdos, alguns com muita energia, outros com muito pouca, com ritmos muito diferentes, e tentar fazê-los andar todos e não perder o ritmo é bastante complicado."