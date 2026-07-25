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Padre "Ronaldo" abraça "nova missão" e cria página institucional

25 jul, 2026 - 08:45 • João Maldonado

Afonso Sampaio Soares segue para Peniche depois do trabalho na Lourinhã, e, com a mudança, opta por criar um perfil nas redes sociais em nome próprio. Vídeos vão continuar a ser feitos com uma equipa de quatro amigos do sacerdote, que se mantém desligado do mundo online e que encara a mudança de paróquia “certo de que a vontade de Deus se manifesta através do bispo”.

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A época de transferência de padres é sempre motivo de alguma especulação por parte dos fiéis. Os laços criados com um sacerdote num determinado posto são naturais e é comum o desapontamento, como em tantas outras situações, quando alguém de quem se aprecia o trabalho desenvolvido acaba por partir para outras bandas.

O caso da Lourinhã é um exemplo prático desta situação. A petição para a permanência do padre Afonso Sampaio Soares na paróquia, já criticada pela mesma e pelo referido sacerdote, assim o demonstra.

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Em poucos meses as páginas nas redes sociais da paróquia multiplicaram por milhares o número de seguidores, sendo que o Instagram conta com mais de 13 mil. E um dos grandes motivos para este crescimento foi precisamente a colocação do jovem sacerdote, de 31 anos, como vigário paroquial, no final de 2025. A presença do padre “Ronaldo” levou a uma aposta na evangelização através da internet – já explicada noutra reportagem.

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Agora, perante a notícia da mudança para Peniche (a cerca de 25 minutos de carro do atual posto), e conforme as colocações pastorais indicam, Afonso Sampaio Soares, diz, em declarações à Renascença, abraçar “com total confiança e disponibilidade a nova missão” atribuída pelo patriarca de Lisboa. “Estou certo de que a vontade de Deus se manifesta através do meu bispo”, sublinha.

Sendo Peniche a próxima paragem, à Lourinhã agradece os primeiros meses como padre, acabado de sair do seminário, e os ensinamentos que recebeu dos restantes presbíteros. “Vou cheio de entusiasmo para a missão que o Senhor me chama em Peniche, muito grato por tudo quanto vivi e aprendi na Lourinhã”.

A revolução tecnológica operada no local de onde agora sai é uma das heranças que deixa para o próximo ano paroquial. Mas sem o padre que ficou conhecido pelos vídeos que relacionam futebol, numa altura de campeonato do mundo, e fé, duas grandes dúvidas se levantam: como vão as redes sociais da paróquia da Lourinhã funcionar sem o ator principal das publicações; e como vai permanecer ativo na internet o padre que apenas usa estas redes sociais através de intermediários.

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Vamos por pontos. A garantia que é dada à Renascença é a de que as redes sociais da paróquia da Lourinhã vão permanecer ativas, seguindo o projeto sem a presença do padre que sabe também dar toques na bola de futebol. Por outro lado, a opção, de forma a manter presente a vida online do próprio, foi a de criar uma página institucional.

“Espero que a nova página que se criou, o perfil pessoal-institucional – gerida por um grupo de amigos que, generosamente quiseram continuar o trabalho iniciado na Lourinhã – possa ser expressão do ímpeto missionário e do zelo pela salvação das almas que nos move: que toda a criatura possa conhecer o amor de Deus”, assinala nestas palavras.

O modelo mantém-se, desta forma, o mesmo, relativamente ao praticado até agora. O padre Afonso, apesar do sucesso nas redes sociais, não trabalha diretamente nelas, não vê comentários nem quantas interações está a ter o conteúdo por si produzido. Opera com a ajuda de uma equipa, orientando a montante as publicações.

“Vou para Peniche com a certeza de que o Senhor me chama a anunciar o Evangelho e a proclamar a Sua Ressurreição. Em Peniche quero continuar a seguir os Passos de Cristo, que me ungiu para anunciar a Boa Nova da Salvação”, diz, referindo que segue “cheio de entusiasmo” e “muito grato” para o novo destino, “comovido e grato pelo acolhimento e abertura”.

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