Padre "Ronaldo" abraça "nova missão" e cria página institucional

A época de transferência de padres é sempre motivo de alguma especulação por parte dos fiéis. Os laços criados com um sacerdote num determinado posto são naturais e é comum o desapontamento, como em tantas outras situações, quando alguém de quem se aprecia o trabalho desenvolvido acaba por partir para outras bandas. O caso da Lourinhã é um exemplo prático desta situação. A petição para a permanência do padre Afonso Sampaio Soares na paróquia, já criticada pela mesma e pelo referido sacerdote, assim o demonstra. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em poucos meses as páginas nas redes sociais da paróquia multiplicaram por milhares o número de seguidores, sendo que o Instagram conta com mais de 13 mil. E um dos grandes motivos para este crescimento foi precisamente a colocação do jovem sacerdote, de 31 anos, como vigário paroquial, no final de 2025. A presença do padre “Ronaldo” levou a uma aposta na evangelização através da internet – já explicada noutra reportagem.

Agora, perante a notícia da mudança para Peniche (a cerca de 25 minutos de carro do atual posto), e conforme as colocações pastorais indicam, Afonso Sampaio Soares, diz, em declarações à Renascença, abraçar “com total confiança e disponibilidade a nova missão” atribuída pelo patriarca de Lisboa. “Estou certo de que a vontade de Deus se manifesta através do meu bispo”, sublinha. Sendo Peniche a próxima paragem, à Lourinhã agradece os primeiros meses como padre, acabado de sair do seminário, e os ensinamentos que recebeu dos restantes presbíteros. “Vou cheio de entusiasmo para a missão que o Senhor me chama em Peniche, muito grato por tudo quanto vivi e aprendi na Lourinhã”. A revolução tecnológica operada no local de onde agora sai é uma das heranças que deixa para o próximo ano paroquial. Mas sem o padre que ficou conhecido pelos vídeos que relacionam futebol, numa altura de campeonato do mundo, e fé, duas grandes dúvidas se levantam: como vão as redes sociais da paróquia da Lourinhã funcionar sem o ator principal das publicações; e como vai permanecer ativo na internet o padre que apenas usa estas redes sociais através de intermediários.



Vamos por pontos. A garantia que é dada à Renascença é a de que as redes sociais da paróquia da Lourinhã vão permanecer ativas, seguindo o projeto sem a presença do padre que sabe também dar toques na bola de futebol. Por outro lado, a opção, de forma a manter presente a vida online do próprio, foi a de criar uma página institucional. “Espero que a nova página que se criou, o perfil pessoal-institucional – gerida por um grupo de amigos que, generosamente quiseram continuar o trabalho iniciado na Lourinhã – possa ser expressão do ímpeto missionário e do zelo pela salvação das almas que nos move: que toda a criatura possa conhecer o amor de Deus”, assinala nestas palavras.