D. Américo Aguiar aos jovens: "A Igreja precisa de vós. Não amanhã. Hoje"

Num mundo dividido, cardeal Américo Aguiar pede que se construa “caminhos de encontro”. O apelo do bispo de Setúbal foi deixado durante a homilia da vigília, na noite de sábado, no âmbito da Jornada Nacional da Juventude, em Lamego. Aos peregrinos pediu que saibam “escutar antes de julgar”.

“Vivemos tempos em que é tão fácil criar divisões. Divide-se por ideias, por opiniões, por gerações, por sensibilidades, até dentro das famílias e, por vezes, até dentro da própria Igreja”, referiu D. Américo Aguiar, lembrando que “Jesus pede-nos exatamente o contrário: que sejamos construtores de pontes. Que saibamos escutar antes de julgar, dialogar antes de condenar, perdoar antes de desistir”.

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“O mundo não precisa de mais pessoas a levantar muros; precisa de homens e mulheres capazes de abrir caminhos de encontro”, apontou o também presidente da Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida perante centenas de jovens que participaram na vigília no parque D. António Francisco dos Santos, em Lamego.

Falando aos peregrinos, sublinhou a importância da participação e do contributo dos jovens porque “A Igreja precisa de vós. Não amanhã. Hoje”. “Precisa da vossa coragem, da vossa criatividade, da vossa alegria e da vossa capacidade de sonhar”.

“O mundo muda de opinião todos os dias. Hoje aplaude, amanhã esquece. Hoje coloca alguém num pedestal, amanhã derruba-o”, descreveu D. Américo, referindo que, ao contrário, o olhar de Jesus “nunca muda”.

“Para Ele, ninguém é um número, ninguém é um perfil, ninguém é um erro. Cada um é um filho amado de Deus”, rematou.

O Rejoice 2026 – o encontro nacional de Juventude decorre até este domingo em Lamego. Reúne mais de um milhar de jovens de várias dioceses do país sob o lema “Nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo”.