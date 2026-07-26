Diocese de Aveiro será próximo palco do Rejoice

E na despedida, o bispo de Lamego, D. António Couto , pediu aos jovens que repensem a sua identidade – que “não está no nosso nome, nem na terra que habitamos, mas na nossa relação com Jesus”.

“Ainda não sabemos em que ano será porque depende das jornadas e dos eventos internacionais e, também, nacionais para que depois não haja coincidências que impeçam a presença no Rejoice. Por isso, o ano não está decidido”, ressalvou o bispo de Setúbal.

Serão “os ovos moles de Aveiro” , anunciou em tom de brincadeira o Cardeal D. Américo Aguiar momentos antes de uma jovem de Lamego passar o testemunho (uma t-shirt do Rejoice) a uma peregrina da diocese Aveiro que vai receber a terceira edição do Encontro Nacional da Juventude.

Aveiro é a diocese a acolher a próxima edição do Rejoice , mas ainda sem data confirmada. O anúncio foi feito este domingo, em Lamego, pelo Cardeal D. Américo Aguiar no fim da eucaristia de envio dos peregrinos da jornada nacional da juventude.

Durante a homilia da eucaristia de envio, D. António desafiou os peregrinos: “começa a pensar, querido jovem, que na inscrição que fizeste para este Rejoice, te fizeram preencher a ficha errada. Não te esqueças de a preencher agora corretamente”.

“Não conta o nome, não conta o lugar onde nasceste, nem a tua filiação, conta apenas a tua relação com Jesus. Preencha agora a ficha correta: 'qual é a tua relação com Jesus? Olha bem para isto hoje'”, pediu. “Esta é a tua ficha. Como é que eu me relaciono com Jesus? Como é que eu deixo que Jesus se relacione comigo?”.

Antes, o bispo de Lamego lembrou que, tal como um vaso, a alegria é dom que deve ser partilhado. “É um dom que Deus te dá e que deves conservar e partilhar. Imagina que Deus te dá um vaso cheio de alegria. É um dom”, comparou.

“E um dom não é para se possuir. É para repartir, para partilhar. Se começares a considerar o vaso como teu, nesse preciso momento, quebras o vaso. E fica sem vaso e sem alegria”.

A segunda edição do Rejoice reuniu, durante três dias, mais de um milhar de jovens em Lamego. Uma organização do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil sob o lema “Nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo”.