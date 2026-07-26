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Jornada Nacional da Juventude

Diocese de Aveiro será próximo palco do Rejoice

26 jul, 2026 - 12:14 • Isabel Pacheco

Lamego passou este domingo o testemunho da organização da Jornada Nacional da Juventude à diocese de Aveiro. O Rejoice 2026 reuniu mais de um milhar de peregrinos em três dias de Festa da Juventude Católica.

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Aveiro é a diocese a acolher a próxima edição do Rejoice, mas ainda sem data confirmada. O anúncio foi feito este domingo, em Lamego, pelo Cardeal D. Américo Aguiar no fim da eucaristia de envio dos peregrinos da jornada nacional da juventude.

Serão “os ovos moles de Aveiro” , anunciou em tom de brincadeira o Cardeal D. Américo Aguiar momentos antes de uma jovem de Lamego passar o testemunho (uma t-shirt do Rejoice) a uma peregrina da diocese Aveiro que vai receber a terceira edição do Encontro Nacional da Juventude.

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“Ainda não sabemos em que ano será porque depende das jornadas e dos eventos internacionais e, também, nacionais para que depois não haja coincidências que impeçam a presença no Rejoice. Por isso, o ano não está decidido”, ressalvou o bispo de Setúbal.

E na despedida, o bispo de Lamego, D. António Couto, pediu aos jovens que repensem a sua identidade – que “não está no nosso nome, nem na terra que habitamos, mas na nossa relação com Jesus”.

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Durante a homilia da eucaristia de envio, D. António desafiou os peregrinos: “começa a pensar, querido jovem, que na inscrição que fizeste para este Rejoice, te fizeram preencher a ficha errada. Não te esqueças de a preencher agora corretamente”.

“Não conta o nome, não conta o lugar onde nasceste, nem a tua filiação, conta apenas a tua relação com Jesus. Preencha agora a ficha correta: 'qual é a tua relação com Jesus? Olha bem para isto hoje'”, pediu. “Esta é a tua ficha. Como é que eu me relaciono com Jesus? Como é que eu deixo que Jesus se relacione comigo?”.

Antes, o bispo de Lamego lembrou que, tal como um vaso, a alegria é dom que deve ser partilhado. “É um dom que Deus te dá e que deves conservar e partilhar. Imagina que Deus te dá um vaso cheio de alegria. É um dom”, comparou.

“E um dom não é para se possuir. É para repartir, para partilhar. Se começares a considerar o vaso como teu, nesse preciso momento, quebras o vaso. E fica sem vaso e sem alegria”.

A segunda edição do Rejoice reuniu, durante três dias, mais de um milhar de jovens em Lamego. Uma organização do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil sob o lema “Nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo”.

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