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Dia Mundial dos Avós
Papa apela à valorização do "precioso papel" dos idosos
26 jul, 2026 - 12:49 • Ecclesia
“A Igreja conhece o sofrimento dos seus filhos mais idosos, sabe bem que demasiadas vezes se olha para eles com preconceitos e são considerados um fardo”, reconhece Leão XIV.
O Papa assinalou este domingo a celebração do VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, apelando à valorização e proteção das pessoas mais velhas.
“Agradeçamos juntos ao Senhor pelo dom que os idosos representam para a Igreja e para a sociedade. Comprometamo-nos a respeitar e a valorizar o seu precioso papel e a garantir-lhes sempre a devida atenção e assistência”, disse, após a recitação do ângelus, na localidade italiana de Castel Gandolfo, onde se encontra a passar um período de férias.
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Na sua mensagem para o VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, Leão XIV denuncia o abandono das populações mais velhas, alertando para um clima de indiferença e violência, nas famílias e nas sociedades.
“A Igreja conhece o sofrimento dos seus filhos mais idosos, sabe bem que demasiadas vezes se olha para eles com preconceitos e são considerados um fardo”, adverte o texto, no qual o Papa aborda as consequências de um tempo “marcado de forma tão dura pela violência bélica e social”.
O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco em 2021, decorre no quarto domingo de julho, este ano com o tema ‘Eu nunca te esquecerei’.
“Que este dia seja um estímulo para todos, em particular os mais jovens, retomarem o bom hábito de visitar os seus avós, os idosos da família e também aqueles que não recebem nenhuma visita”, recomenda Leão XIV.
O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé) disponibilizou um guião oficial para orientar as comunidades de todo o mundo, pedindo explicitamente a celebração de Eucaristias dedicadas ao tema e a organização de visitas domiciliárias aos fiéis acamados.
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