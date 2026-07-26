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Jornada Nacional da Juventude
Rejoice 2026. Papa quer jovens inquietos e "humanos como Jesus Cristo"
26 jul, 2026 - 00:31 • Ricardo Vieira
Leão XIV enviou mensagem aos participantes no Rejoice 2026. Papa satisfeito por ver que os jovens portugueses "procuram manter acesa a chama da Jornada Mundial da Juventude de 2023".
Não tenham medo da “inquietude” e sejam “humanos como Jesus Cristo” para mudarem o mundo “para melhor”. A mensagem foi enviada pelo Papa Leão XIV aos participantes no Rejoice 2026 - Jornada Nacional da Juventude, que decorre em Lamego.
O Santo Padre revela o seu contentamento ao ver que os jovens católicos portugueses “procuram manter acesa a chama da Jornada Mundial da Juventude de 2023”.
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“O entusiasmo da vossa fé é contagiante”, sublinha o Papa, que considera “maravilhoso” ver jovens “cheios de fé e sem medo de o dizer”.
“Gostaria, portanto, com esta saudação, de vos encorajar a seguir em frente. Uma das características dos jovens é o estar inquietos. Não tenhais medo da inquietude que vos habita!”, apela Leão XIV.
Jornada Nacional da Juventude
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Nesta mensagem aos participantes no Rejoice 2026, o bispo de Roma desafia os jovens a nunca deixarem de “sonhar uma terra onde haja paz e fraternidade” e que nada “vos roube a esperança”.
Durante os momentos de oração, refere, os jovens devem aproveitar para perguntar a Deus “o que quereis que eu faça na Igreja e no mundo”: formar uma família? seguir a vida sacerdotal ou a vida religiosa?
“Deus chama-nos sempre a ser santos, e os santos são profundamente humanos. Sede, pois, humanos como o é Cristo e, certamente, mudareis este mundo para melhor”, sublinha Leão XIV.
A concluir a sua mensagem, o Santo Padre desejou a continuação de um feliz Rejoice 2026 e espera ver os jovens portugueses na Jornada Mundial de agosto do próximo ano, em Seul, na Coreia do Sul.
- Noticiário das 2h
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