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CASTEL GANDOLFO

"Cântico pela Paz" une Papa Leão XIV e Andrea Bocelli

28 jul, 2026 - 10:00 • Ângela Roque, com Vatican News

Mais de 160 crianças participam no encontro internacional de comunhão e oração pela paz entre os povos. Iniciativa da Fundação do tenor italiano e do Centro de Alta Formação 'Laudato si' vai decorrer esta quarta-feira, 29 de julho, nos jardins de Castel Gandolfo, e insere-se nas comemorações dos 800 aos da morte de São Francisco de Assis.

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O Borgo Laudati Si, em Castel Gandolfo — a residência de verão dos Papas, onde Leão XIV esteve de férias neste mês de julho — acolhe esta quarta-feira, dia 29, a primeira edição do Voices of GLobal Gathering, uma experiência internacional promovida pela Fundação Andrea Bocelli (ABF) em colaboração com o Centro de Alta Formação 'Laudato si'.

Num contexto internacional marcado por diversos conflitos e guerras, este será um momento especial de oração para invocar a paz no mundo, conduzido pelo Papa e acompanhado pela voz do tenor italiano e pelo coro ABF Voices, composto por 164 crianças e jovens provenientes de Israel, Cisjordânia, Uganda, Haiti e Itália, muitos com histórias marcadas pela guerra, pobreza e sofrimento.

Em declarações ao portal de notícias do Vaticano, Andrea Bocelli explica que o Cântico de Paz nasceu "do desejo de confiar à música uma mensagem simples e universal: a paz constrói-se no encontro e na capacidade de ouvir a voz do outro", e a arte é "uma linguagem universal de diálogo e reconciliação".

"As crianças e os jovens protagonistas deste momento trazem consigo histórias, culturas e experiências diferentes, mas, no canto, descobrem uma linguagem comum capaz de criar proximidade e esperança. A presença deles lembra que mesmo das situações mais difíceis podem nascer a reconciliação, a partilha e a fraternidade", acrescenta o tenor.

No final da celebração, cada delegação irá entregar ao Papa um objeto típico do país de origem.

Pelos 800 anos da morte de São Francisco de Assis, a iniciativa pretende também homenagear o legado espiritual do Santo dos pobres, que no 'Cântico das Criaturas' deixou uma visão de fraternidade universal, reconciliação e louvor ao Criador.

Será mais um “gesto concreto de encontro e fraternidade”, afirma o cardeal Fabio Baggio, diretor-geral do Centro de Alta Formação Laudato si’, citado pelo Vatican News.

"Hoje, mais do que nunca, numa época marcada por conflitos e divisões, o Cântico das Criaturas lembra-nos que tudo está interligado e que a paz se constrói educando para o encontro, o diálogo, o cuidado com a criação e a dignidade de cada pessoa. Essa é a vocação do Borgo 'Laudato Si’: contribuir para difundir uma cultura da paz fundamentada na fraternidade humana e na ecologia integral enraizada em nossa fé”, acrescenta o cardeal.

A iniciativa “Cântico de Paz” encerra um encontro de 10 dias que reuniu o coro ABC Voices - crianças, jovens e educadores, "unidos pela música no espírito de uma aldeia global". De 20 a 25 de julho estiveram na Toscana. Desde domingo, dia 26, que se encontram na região do Lazio, no Borgo Laudato si, criado por iniciativa do Papa Francisco.

Na segunda-feira, dia 27, cantaram para o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinale, em Roma. Na quarta-feira, 29 de julho, "o compromisso é com a paz e a fraternidade junto do Papa Leão XIV", sublinha Andrea Bocelli.

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