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Papa diz que jovens "foram feitos para grandes coisas" durante "Cântico de Paz" com Andrea Bocelli

29 jul, 2026 - 23:42 • Ecclesia

Leão XIV apela à paz mundial antes de concerto em Castel Gandolfo.

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O Papa encontrou-se esta quarta-feira com os participantes num concerto de oração pela paz, em Castel Gandolfo, alertando a juventude para a incapacidade do mundo material em satisfazer a procura humana pela felicidade.

Lembrem-se de que foram feitos para grandes coisas e que o mundo inteiro não é suficiente para saciar a vossa sede de significado e felicidade. Saibam também que o Santo Padre vos ama e reza por vós, pelas vossas famílias e pelos vossos países”, disse Leão XIV antes do concerto "Cântico de Paz", perante 164 crianças oriundas da Terra Santa, do Uganda e de Itália nos jardins da residência pontifícia, nos arredores de Roma.

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“Em particular, rezo para que a paz reine nos vossos lares e em todos os lugares do mundo que continuam a sofrer com a violência”, acrescentou.

O encontro foi promovido pela Fundação Andrea Bocelli e pelo Centro de Alta Formação ‘Laudato Si’, inserindo-se nas comemorações do oitavo centenário da morte de São Francisco de Assis.

O pontífice elogiou a fusão de diferentes tons, classificando o canto coral como um símbolo de concórdia onde “cada um contribui com algo de único para o todo”.

"Gostaria de agradecer à Fundação Andrea Bocelli pelo seu trabalho em prol dos jovens que enfrentam desvantagens educacionais e sociais. Através do poder da música, contribuem para a missão da Igreja de promover o desenvolvimento integral de cada pessoa, ao serviço do bem comum.”

A cerimónia arrancou sob a sombra do carvalho secular conhecido como “Matusalém”, com o cardeal Fabio Baggio, futuro pró-prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a evocar a árvore como imagem da responsabilidade humana na preservação da natureza.

O primeiro segmento da tarde incluiu diversos cânticos interpretados pelo tenor Andrea Bocelli, acompanhados pela leitura de excertos do ‘Cântico das Criaturas’ a cargo da irmã Alessandra Smerilli, nova prefeita do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

A defesa da dignidade humana estruturou a segunda parte do evento, suportada por excertos de discursos proferidos nas Nações Unidas pelo Papa Paulo VI e no Tribunal Internacional de Justiça por João Paulo II.

A proclamação esteve a cargo dos arcebispos Flavio Pace e John Kennedy, intercalando a leitura da encíclica ‘Fratelli tutti’ por parte da presidente do Governatorato do Vaticano, irmã Raffaella Petrini.

O programa evocou também o atual drama do leste europeu através da versão musical do poema ‘A lua de Kiev’, seguida de uma prece recitada pelo custódio da Terra Santa, padre Francesco Ielpo.

A celebração encerrou-se com a recitação do Pai-Nosso e com uma oração multilingue lida pelas crianças, pedindo a Deus a capacidade de “saber custodiar o jardim para viver felizes”.

O concerto vai ser transmitido em direto pelos canais do Vaticano, a partir dos jardins das Vilas Pontifícias, com a participação de Andrea Bocelli.

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