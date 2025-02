Depois do Super Bowl, Kendrick Lamar e SZA anunciam concerto juntos em Lisboa

Ganhou cinco Grammys, atuou no intervalo do Super Bowl e agora vai dar um concerto em Portugal: Kendrick Lamar vai regressar ao país, acompanhado pela cantora SZA, para uma atuação no Estádio do Restelo, no dia 27 de julho.

Os dois cantores anunciaram a digressão "Grand National Tour", que vai começar nos Estados Unidos, Canadá e vai passar pela Europa.



O rapper vai apresentar o seu mais recente álbum, “GNX”.