Escola de Alvalade testa provas digitais mesmo com computadores avariados

O Agrupamento de Escolas de Alvalade tem vários computadores avariados, ainda assim, foi dos primeiros a avançar com o ensaio às provas digitais e com sucesso.

Na Escola Secundária Padre António Vieira, os alunos do 9.º ano realizaram esta segunda-feira a prova-ensaio de Português. Apesar de ter sido convocada uma greve de professores às tarefas relacionados com as provas-ensaio, nesta escola tudo decorreu com "normalidade".

À Renascença, a diretora do Agrupamento de Escolas, Dina Paulino, sublinhou que "não houve nenhuma dificuldade no acesso à plataforma" onde são realizadas as provas.

A professora defendeu que o sucesso resultou da antecipação feita pela escola, desde a "verificação da rede de conectividade ao funcionamento das fichas triplas". E explica que, muitas vezes, "ter computadores ligados ao mesmo tempo fazia com que o interruptor se desligasse".

Ainda assim, das quatro escolas que gere no agrupamento, Dina Paulino está preocupada com a Escola Básica Almirante Gago Coutinho que realiza a partir de amanhã as provas para os alunos do 9.º e do 6.º ano. De acordo com a diretora do agrupamento, a escola que acolhe alunos dos 2.º e 3.º ciclos "tem menos conectividade" — situação que está a ser verificada.

O Agrupamento de Escolas de Alvalade optou também por considerar o resultado nestas provas ensaio na avaliação interna, ou seja, será contabilizado como uma ficha de avaliação consoante as matérias que forem incluídas na prova.

Desta vez, o arranque dos testes às provas em formato digital correu bem, mas Dina Paulino alerta que o Agrupamento de Escolas de Alvalade tem "muitos computadores avariados". A diretora espera ter a situação resolvida a tempo das provas finais em maio.

A responsável realça que deve "haver condições" para as provas finais e que o grande desafio "é a internet e os computadores". Dina Paulino não tem dúvidas que, "tendo isso assegurado, vai correr bem".

Apesar de o novo modelo de provas digitais gerar insatisfação em alguns docentes e tendo, inclusive, resultado na convocatória de greve para as próximas semanas, na escola de Alvalade a direção está "otimista que tudo vai correr bem", afirmando que a "inovação digital é o caminho e que não há volta a dar".

Dina Paulino diz não ter dúvidas que os alunos são "os que estão mais preparados" para o novo modelo, uma vez que "já vivem no digital, tornando-se tudo muito mais intuitivo para eles".

Grande parte das escolas no distrito de Lisboa optou por dar início às provas-ensaio apenas na terça-feira, 11 de fevereiro, um dia depois do prazo oficial aberto pelo Governo.