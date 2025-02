Avião privado dos Motley Crue colide contra aeronave e provoca pelo menos um morto

Pelo menos uma pessoa morreu depois de um avião privado do vocalista dos Mötley Crüe ter colidido contra um jato num aeroporto no Arizona, nos Estados Unidos da América, esta segunda-feira.

O Learjet 35A que pertencia a Vince Neil não levava ninguém do grupo musical a bordo quando, ao aterrar, colidiu com um Gulfstream 200 que estava estacionado na pista.

A vítima mortal trata-se do piloto do avião privado, que transportava a namorada do vocalista dos Mötley Crüe e um amigo em comum.

Ambos os passageiros, assim como uma terceira pessoa que não foi identificada, ficaram feridos. Duas pessoas estão em estado crítico, enquanto uma está estável.

As autoridades estão a investigar o que terá causado o desvio do avião da rota definida para que acabasse por colidir com outra aeronave.