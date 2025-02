"Crochetando" amizades. O crochê é uma arma contra o isolamento social

Se usa habitualmente o metropolitano e passa pela Estação de São Bento, no Porto, já se deparou com uma exposição de azulejos em crochê. Com contributos do Brasil, França, Itália e Noruega, esta exposição conta com 936 "grannysquares", num total de 40 grandes azulejos criados pelas artistas do Olhó Nobelo, que ficam expostos até esta sexta-feira.

Com o objetivo de combater o isolamento social a Associação de Moradores de Massarelos, criou o projeto Olhó Nobelo no contexto da pandemia de covid-19. Através do crochê, reúne idosas às sextas-feiras para dedicarem-se às suas criações em malha.

Desde enfeitar vãos de escadas e paredes, até pintarem um mural, estas senhoras procuram embelezar os espaços públicos enquanto convivem, brincam e se divertem.

A exposição nasce de uma iniciativa de integrar todos aqueles que seguem o projeto e que, pela distância, não têm a possibilidade de participar nas oficinas semanais. O Olhó Nobelo recebeu os "grannysquares" e as colaboradoras juntaram-nos para fazer os azulejos em exposição.