Um Porto em miniatura para admirar nos Clérigos

Em "O Porto em Miniatura" é possível encontrar 13 das 37 peças que compõem a coleção, entre as quais a Torre dos Clérigos, a Estação de São Bento e a antiga Cadeia da Relação, tal como a Ponte Pêncil, da qual resta apenas os pilares da entrada.

Francisco Lemos, o proprietário da exposição, explica à Renascença como as peças expostas são um contributo para a cidade: "acho que a exposição realmente ajuda que as pessoas vejam quais são as tradições da cidade e a quantidade de monumentos que nós temos para serem visitados".

Uma viagem pelo Porto sem sair de uma sala, é isso que a "O Porto em Miniatura" propõe. A exposição, que reúne monumentos e edifícios emblemáticos da cidade do Porto, está a decorrer no edifício dos Clérigos.

Francisco Lemos acredita ainda que a exposição "ajuda um bocadinho as pessoas a conhecerem aqueles monumentos que normalmente não estão nos circuitos de visita ao Porto". "Acho que isso realmente ajuda que as pessoas vejam quais são as tradições da cidade e a quantidade de monumentos que nós temos para serem visitados", sublinha.

"O Antigo Palácio de Cristal, que é a peça maior, tem mais ou menos 2,40m por 2,40m. Pesa, sensivelmente, 80 quilos, só a maquete", explica o proprietário, que não conseguiu trazer essa peça para os Clérigos por falta de espaço para a expor.

Agostinho Gonçalves Teixeira é o criador destes monumentos em miniatura. As peças foram contruídas ao longo das décadas de 30 até 50, do século XX, e são essencialmente de madeira, com algum ferro, cartão, iluminação e adereços miniaturas da época.



Em 2006, Francisco assumiu o encargo de restaurar as miniaturas, uma vez que se encontravam bastante deterioradas. Ao longo dos anos começou a dedicar-se à manutenção e aos encargos que esta envolve, principalmente à iluminação, uma vez que "são tudo lâmpadas incandescentes. Os transformadores de 6 volts já não se encontram. Arranjei pessoas para fazerem os transformadores e estou constantemente a mudar lâmpadas".

A exposição pode ser visitada até ao dia 23 de fevereiro e tem um custo associado. Francisco Lemos já pensa nos próximos destinos para a exposição, mas não quis ainda revelar. Pode sempre acompanhar as próximas exposições das miniaturas no site oficial.