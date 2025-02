Castores constroem barragem e poupam 1,2 milhões de euros à República Checa

Sete anos de propostas, entraves, avanços e recuos para a construção de uma barragem na República Checa foram resolvidos em apenas dois dias. E tudo graças a uma família de oito castores que resolveu meter patas à obra e construir vários diques na zona protegida de Brdy, a cerca de 50 quilómetros de Praga, poupando às autarquia local cerca de 1,2 milhões de euros.

A história começa sete anos antes, quando o projeto para a construção de uma barragem do rio Moldava, o maior rio da República Checa, ficou suspensa, à espera de licenças para a construção da estrutura.

O projeto, com um custo de 30 milhões de coroas checas - cerca de 1,2 milhões de euros - estava a ser negociado entre as autoridades locais, mas acabou a ser construído em dois dias e a custo zero, por uma família de oito castores, durante o mês de janeiro.