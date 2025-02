“Cozinheiro de Ouro da Suíça” é português

“Este é um prémio que representa muito. É o maior concurso de cozinha na Suíça e dos maiores que existe no mundo. É dos mais importantes para quem está no mundo da gastronomia”, declara.

Com 25 anos, João Coelho diz que “há sempre mais alguma coisa para conquistar”.

O subchefe de cozinha João Pedro Coelho, natural de Ponte de Lima é vencedor do prémio “Cozinheiro de Ouro da Suíça”.

João Pedro Coelho é subchefe num restaurante suíço com “três estrelas Michelin há 30 anos”, onde “sempre quis trabalhar”, e depois de vencer o prémio garante que “há sempre alguma coisa para conquistar”, embora “por enquanto” não tenha definido um novo objetivo.

O jovem tirou em Ponte de Lima o curso de cozinha que terminou em 2017 e há cinco anos e meio, após várias candidaturas, foi aceite no Le Restaurant de l'Hôtel de Ville de Crissier.

“Sempre quis trabalhar neste restaurante. Representa um mundo de alta gastronomia com o qual me identifico. Já foi várias vezes eleito o melhor restaurante do mundo e atualmente é o terceiro melhor”, observou.

O restaurante faz, também, “um estilo de cozinha” que agrada a João Coelho, por se tratar de “uma cozinha clássica com muito trabalho no prato, muita atenção ao detalhe e à precisão”.