Green Day viram filme de comédia

Os Green Day - icónico grupo de Pop Punk formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool - confirmam a realização de um filme baseado na história do início da banda.

Será uma comédia e com duas atrizes de peso no género: as amigas Jemma Fischer e Angela Kinsey - conhecidas pelos seus papéis na série “The Office”.

Intitulado New Years Rev, o filme conta a história de amadurecimento de três amigos - interpretados por Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust - que viajam para Los Angeles, acreditando de forma inequívoca que serão os responsáveis por abrir o show dos Green Day na véspera de Ano Novo.

Na prática será a história de três amigos que acabam de formar uma banda e ruma a Los Angeles.

Ainda não há data para estreia do filme, escrito e dirigido por Lee Kirk, que está a ser produzido em parceria com a Live Nation Production.