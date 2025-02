Projeto Amália Hoje regressa aos coliseus em março com novas canções

O projeto Amália Hoje regressa aos palcos em março, com mais cinco canções do repertório de Amália Rodrigues e a vontade de as "estrear ao vivo", indo ao encontro da vontade do público, disse o músico Nuno Gonçalves.

Além do músico e compositor, o projeto mobiliza Sónia Tavares, Paulo Praça e Fernando Ribeiro, que há 15 anos se juntaram para revisitar o repertório de Amália.

A banda atua no próximo 1 de março no Coliseu do Porto e, uma semana depois, no dia 7, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, Nuno Gonçalves disse que este regresso aos palcos foi "mais um impulso" indo ao encontro de "uma pulsão do público".

"Há 15 anos, quando a banda se formou, foi mais com o intuito de mostrar os fados de Amália a uma nova geração, da década de 1970, que não assistiu à Amália no seu apogeu".

"A minha geração tinha uma dívida para com a grande diva do fado. A ideia primordial era apresentá-la com uma nova roupagem a uma geração que não a tinha conhecido como deve ser", acrescentou.

Decidiram regressar 15 anos depois, porque começaram a perceber que havia "uma pulsão do público" para que tal acontecesse. "Sentimos isso nos concertos dos The Gift, dos Moonspell, nos do Paulo Praça, sentíamos que as pessoas nos pediam que regressássemos".