Grande sondagem sobre descolonização no programa do 25 de Abril

Com a curadoria do politólogo Pedro Magalhães e da cineasta Catarina Vasconcelos, a exposição irá mostrar o que foram estas eleições, onde “92% dos inscritos votaram”, sublinhou Rezola na apresentação. “É a exposição central deste ano”, indicou a comissária.

No ano em que Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril se dedica ao tema das primeiras eleições livres, vai realizar uma grande sondagem sobre a descolonização portuguesa . A ideia é aferir como percecionam hoje os portugueses todo o processo, 50 anos depois, e como veem as relações com os países de língua portuguesa .

Foi também anunciado que o realizador Sérgio Tréfaut vai comissariar uma exposição de fotografia que reúne mais de uma centena de imagens registadas pelos fotógrafos internacionais entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de Novembro de 1975.

“Venham Mais Cinco” reúne fotografias captadas por nomes como Sebastião Salgado, Guy le Querrec ou Jean-Paul Paireault, mas também imagens dos arquivos de agências internacionais como a Magnum, a Sigma ou a Contact.

Os sons da Revolução

Uma das iniciativas apresentada esta quinta-feira pelo jornalista Adelino Gomes foi a sessão de escuta coletiva que será apresentada no dia 25 de Abril, às 18h00, em Lisboa. O repórter, que relatou a madrugada do 25 de Abril, trabalhou com Isabel Meira e André Cunha no tratamento dos sons da reportagem.

“Encontramos as bobines”, explicou Adelino Gomes. Não são ainda todas, mas são uma parte do relato desse dia e que reúne as reportagens gravadas pelo jornalista e por Paulo Coelho e Pedro Laranjeira no eixo entre o Terreiro do Paço e o Largo do Carmo.

“Ouvir aquilo que foi para o ar na madrugada de 26 e 27 de abril é regressar ao 25 de Abril e a um novo tempo de Portugal que viveu 48 anos de ditadura”, apontou emocionado Adelino Gomes, que usou a palavra “Revolução” pela primeira vez, às 10h00 do dia 25 de Abril.

Para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro de 1975, a comissão preparou uma exposição itinerante. “25 de Novembro, 50 anos depois” conta com a curadoria de Aniceto Afonso, António Costa Pinto, António Araújo, Fernando Rosas, Luísa Tiago de Oliveira e Rui Bebiano. As montagens serão disponibilizadas a partir de setembro.

“A pensar nos mais jovens”, explicou Maria Inácia Rezola, será lançada uma campanha #TensPoder nas redes sociais com testemunhos e uma banda sonora original que conta com a participação de Carolina Deslandes e um grupo de jovens artistas com idades entre os 12 e os 18 anos.

Ao longo do ano haverá ainda vários colóquios e publicações. Para 26 de fevereiro, está agendado na Casa da Imprensa um debate em torno da Lei da Imprensa, com a participação de José Pedro Castanheira, Alberto Arons de Carvalho e João Garcia.

No dia 25 de novembro decorrerá também um colóquio sobre o “25 de Novembro, 50 anos depois”. Entre os dias 17 e 19 de julho, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa terá lugar um colóquio internacional com o título “Independências Africanas e Revoluções Anticoloniais no Sul Global: História, Processos, Legados e Memórias”.

No balanço das atividades de 2024, Maria Inácia Rezola começou por recordar a operação “Viragem histórica” em que a Câmara Municipal de Santarém fez a reconstituição da coluna militar que rumou, na madrugada de 24 de abril de 1974, a Lisboa.

Foram também destacadas várias exposições entre elas “Ás armas ou às urnas” e “MFA o movimento das Forças Armadas”. “O trabalho da comissão foi apenas uma gota de água. Ficamos com a sensação de que ninguém quis ficar de fora”, concluiu a comissária.