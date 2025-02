Kevin Spacey alvo de nova denúncia de agressão sexual em Londres

O ator norte-americano Kevin Spacey é alvo de um novo processo por agressão sexual em Londres, movido por um ex-ator, confirmou quarta-feira à agência France-Presse (AFP) o escritório de advogados do denunciante.

Ruari Cannon avançou com um processo no Supremo Tribunal contra o ator vencedor do prémio Óscar por "American Beauty" e "Usual Suspects", bem como duas organizações ligadas ao teatro londrino Old Vic, que Kevin Spacey dirigiu entre 2003 e 2015, segundo a agência britânica PA, que revelou a informação, confirmada à AFP pelo escritório de advogados Fieldfisher.

O escritório não detalhou, no entanto, nesta fase, o conteúdo exato das acusações feitas pelo seu cliente neste processo civil.

Num documentário transmitido em maio de 2024 no Channel 4 e chamado "Spacey Unmasked", Ruari Cannon acusou Kevin Spacey de lhe tocar de forma inapropriada em público em 2013, em Londres, quando tinha 21 anos e o ator norte-americano tinha 53.

No documentário, outros nove homens também implicaram o ator, que negou as acusações.

Em julho de 2023, após um mês de julgamento de alto nível em Londres, Kevin Spacey foi absolvido das acusações de agressão sexual que lhe foram imputadas por quatro homens. .

Um dos homens está também a processar o ator numa ação civil, o que significa que enfrentará um novo julgamento.

Também acusado de agressão sexual nos Estados Unidos, Kevin Spacey foi considerado inocente em 2022 por um tribunal civil de Nova Iorque. E em 2019, as acusações foram retiradas noutro caso.

Estas acusações, que surgiram na altura do movimento #MeToo, interromperam a carreira de Kevin Spacey, que estava no auge da fama, principalmente pelo seu papel de Frank Underwood na série de sucesso "House of Cards".