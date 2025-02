Bilhetes para concerto de Kendrick Lamar e SZA estão quase esgotados

Encontram-se disponíveis para compra, a partir desta sexta-feira, os bilhetes para o concerto de Kendrick Lamar e de SZA, em Lisboa, a 27 de julho.

Os preços dos bilhetes para o espetáculo, com lugar no Estádio do Restelo, custam entre 55 e 410 euros. No entanto, os mesmos estão quase esgotados em quase todos os setores.

No site da Blue Ticket, a fila de espera para compra das entradas era esta sexta-feira ao final da tarde de mais de 30 minutos.

Integrado na “Grand National Tour”, a digressão passa também por países como os Estados Unidos, onde vai ter o seu início, além de Canadá e 13 estádios pela Europa. Em Londres, Paris e Frankfurt foram anunciadas datas extra. Até ao momento, ainda não há informação de nova data em Portugal.