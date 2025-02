Museus de Arte Antiga e de Arte Contemporânea têm novas diretoras

Filipa Oliveira é a nova diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado . Era até agora programadora de Artes Visuais da Câmara de Almada.

Maria de Jesus Monje deixa o Museu Rainha D. Leonor, em Beja, e assume a partir de agora a direção do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA). É licenciada em História e mestre em Museologia pela Universidade de Évora, e tem desenvolvido trabalho nas áreas do colecionismo, história dos museus e casasmuseu.

Gabriela Cavaco assume a direção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa.

Cinco diretores foram reconduzidos. São eles Alexandra Falcão, no Museu de Lamego; Jorge da Costa, no Museu Abade de Baçal, em Bragança; Nicole Costa continua à frente do Museu José Malhoa, nas Caldas da Rainha, e do Museu da Cerâmica (Caldas) e Museu Dr. Joaquim Manso (Nazaré), no Panteão Nacional, em Lisboa, mantém-se como diretor Santiago Macias. Andreia Galvão continua na direção do Convento de Cristo , em Tomar.

A nomeação de Maria de Jesus Monje para o MNAA implicará um novo concurso para o Museu de Beja, "que acontecerá com a maior brevidade".

Estas nomeações são o resultado dos concursos públicos divulgados esta sexta-feira pela Museus e Monumentos de Portugal.

Os mandatos têm início no próximo dia 1 de março.